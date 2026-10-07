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Свыше 1,7 тысячи единиц табачной продукции изъял псковский Роспотребнадзор за девять месяцев

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Управление Роспотребнадзора по Псковской области контролирует соблюдение антитабачного законодательства и правил продажи табачной и никотинсодержащей продукции. За девять месяцев 2026 года из незаконного оборота изъято 1 785 единиц продукции. Составлено 30 протоколов, выданы предписания об устранении нарушений, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

За указанный период всего проведено 29 выездных обследований. В 22 случаях из‑за нарушений незамедлительно организована контрольная закупка. 

Проверены продавцы, не зарегистрированные в системе маркировки (ГИС МТ): проведено шесть инспекционных визитов, составлено семь протоколов, выданы предписания.

По срабатыванию индикаторов риска (приказ Роспотребнадзора № 635 от 14.09.2023) проведено два визита — выявлено нарушение, составлено два протокола, выданы предписания.

Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора оценивали соблюдение требований закона № 15‑ФЗ от 23.02.2013: пять протоколов составлено за открытую выкладку продукции или отсутствие перечня с ценами, один протокол — за продажу табачной продукции несовершеннолетнему. 

В суды направлено три иска о закрытии сайтов с дистанционной торговлей табачной продукцией — все сайты заблокированы. 

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