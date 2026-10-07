Пскович Владимир Харитонов представит регион в полуфинале всероссийской премии для предпринимателей

Пскович Владимир Харитонов, представитель ООО «Айрон Барбер», вышел в полуфинал премии «Молодой предприниматель России» и вошёл в ТОП‑100 лучших молодых предпринимателей страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Изображение предоставлено администрацией города Пскова
Сейчас судьба псковского предпринимателя зависит не только от мнения экспертов, но и от открытого народного голосования, которое открыто с 5 по 23 октября. Проголосовать можно на сайте Всероссийской премии «Молодой предприниматель России».