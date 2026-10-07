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Пскович Владимир Харитонов представит регион в полуфинале всероссийской премии для предпринимателей

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Пскович Владимир Харитонов, представитель ООО «Айрон Барбер», вышел в полуфинал премии «Молодой предприниматель России» и вошёл в ТОП‑100 лучших молодых предпринимателей страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Изображение предоставлено администрацией города Пскова

«Владимир — единственный участник от нашего региона. Это не просто личное достижение, а признание того, что в Псковской области развивается сильное, современное производство и создаются качественные продукты. Такие успехи — важный вклад в экономику города и региона, а ещё — отличный пример для молодёжи: в родном крае можно строить успешный бизнес и добиваться всероссийского признания», - сообщили в администрации.

Сейчас судьба псковского предпринимателя зависит не только от мнения экспертов, но и от открытого народного голосования, которое открыто с 5 по 23 октября. Проголосовать можно на сайте Всероссийской премии «Молодой предприниматель России».

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