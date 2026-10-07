Движение пригородных поездов Псковской области изменится с 25 октября

В связи с предоставлением окон с 25 октября изменяется расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

№ 6724/6723 Псков-Пассажирский — Великие Луки, отправление со станции Псков — Пассажирский в 17:25, прибытие согласно действующему расписанию.

№ 6651 Морино — Дно, отправление со станции Морино в 6:56, прибытие на станцию Дно в 7:30.

№ 6652 Дно - Морино, отправление со станции Дно в 6:11, прибытие на станцию Морино в 6:46.

№ 6657 Дно — Псков-Пассажирский, отправление со станции Дно в 8:25, прибытие согласно действующему расписанию.

№ 6512 Новосокольники — Дно, отправление со станции Новосокольники в 14:50, прибытие на станцию Дно в 19:08.

№ 6515 Дно — Новосокольники, отправление со станции Дно в 13:37, прибытие на станцию Новосокольники в 18:22.

№ 6516 Новосокольники — Дно, отправление со станции Новосокольники в 8:55, прибытие на станцию Дно в 13:25.

№ 6953 Оредеж — Дно, отправление со станции Оредеж в 9:52, прибытие на станцию Дно в 12:55.

№ 6954 Дно — Оредеж, отправление со станции Дно в 16:37, прибытие на станцию Оредеж в 19:56.