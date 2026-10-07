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Совещание о гармонизации межнациональных отношений прошло в ПсковГУ

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Межведомственное совещание о гармонизации межнациональных отношений в молодёжной среде прошло в Псковском государственном университете, сообщили Псковской Ленте Новостей в университете.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Среди участников представители колледжей Пскова и Общественной палаты региона.

ПсковГУ выступил организатором и ключевым экспертом. Своими наработками с коллегами поделились сотрудники Координационного центра. Директор Оксана Макаркина рассказала об индивидуальной работе с радикализированными студентами. Специалист по учебно-методической работе Ирина Дагаева поделилась практикой по выявлению напряжённости в молодёжной среде.

 
«Времени на решение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, которые могут возникнуть в молодёжной среде, не так много. Чем быстрее мы реагируем, тем выше шанс предотвратить развитие ситуации, решить её превентивными методами», — отметила первый проректор ПсковГУ Ольга Серова.
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