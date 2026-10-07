Аптека открылась в псковском селе Карамышево

В селе Карамышево Псковского муниципального округа открылась аптека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.
Фото здесь и далее: Министерство здравоохранения Псковской области
Теперь все базовые препараты можно приобрести в селе, не выезжая в город.
Работать аптека будет с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00. Располагается она в здании врачебной амбулатории.
В минздраве напомнили, что врачебная амбулатория была построена в прошлом году по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».