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Аптека открылась в псковском селе Карамышево

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В селе Карамышево Псковского муниципального округа открылась аптека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство здравоохранения Псковской области

«Теперь за лекарствами не нужно ехать в Псков. Во врачебной амбулатории начала работу аптека АО "Псковская фармация"», - сообщили в минздраве.

Теперь все базовые препараты можно приобрести в селе, не выезжая в город.

Работать аптека будет с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00. Располагается она в здании врачебной амбулатории.

В минздраве напомнили, что врачебная амбулатория была построена в прошлом году по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

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