Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли замедлять YouTube?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», который был посвящен замедлению YouTube. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последние несколько недель в топе запросов поисковых систем оказались вопросы из серии: «почему замедлился YouTube?» и «как обойти это замедление?» Пожалуй, недоумение и тревоги россиян по поводу функционирования видеохостинга в будущем оправданы. Ведь по данным «Известий», скорость работы YouTube для граждан РФ в начале осени упала до рекордно низкого уровня. Теперь пользователи стационарных сетей вынуждены ждать открытия видеороликов в 10 раз дольше, чем в июне 2024 года. Ситуация с работой приложения на мобильных устройствах существенно лучше. Там время ожидания увеличилось лишь в 2,5 раза.

Здесь стоит сказать, что замедлили YouTube в нашей стране, как следует из слов главы комитет Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, намеренно. «Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», - написал он в своём Telegram-канале.

А позднее на пресс-конференции добавил, что дальнейшая судьба видеохостинга находится в его руках. «Считаю необходимым исполнение YouTube требований нашего государства и Роскомнадзора, в том числе это касается разблокировки двухсот каналов российских физических и юридических лиц, заблокированных исключительно из цензурных соображений», - передаёт цитату депутата «Парламентская газета».

Противостояние, ответные меры, решительные шаги… Большую часть россиян все эти «взрослые игры» мало интересуют. Куда чаще граждане думают о том, как бы прийти после работы и, скажем, запустить на YouTube пошаговую инструкцию по приготовлению лазаньи, включить детям мультфильмы, а мужу - ролик о том, как починить смеситель. К чему это мы? Дело в том, что на YouTube, помимо контента, который противоречит российскому законодательству, было очень много полезного. И потому от нынешнего положения дел многие жители страны, мягко говоря, не в восторге.

Да, есть те, кто YouTube не смотрел вовсе. Есть и те, кто из чувства патриотизма уже давно перешёл на российские платформы. Но думается, что процент тех, кто поступил подобным образом, не слишком велик. «Создать функциональный, качественный аналог нам пока не удалось», - такое мнение часто встречается на просторах интернета.

Так нужно ли замедлять YouTube? Полезно это или вредно для страны и граждан? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

«Конечно, замедление YouTube ничего хорошего не сулит», - с таких слов ответ на вопрос начал руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов, кандидат политических наук Андрей Маковский. Он пояснил, что с его точки зрения, механизмы запрета в принципе не могут быть эффективными. Да и вообще, на YouTube было много полезных роликов. Таких, которые пока ещё невозможно найти на российских аналогах видеохостинга.

«Инструменты запрета, замедления, исключения - эти инструменты неэффективны. На мой взгляд, гораздо лучше было бы создание альтернативных площадок. Но таких, которые конкурентоспособны по монетизации, по выгоде для блогеров, у которых есть реклама. У нас внутри Российской Федерации очень много больших и крупных корпораций, которые по сути должны вкладываться в кибертехнологии, потому что за этим будущее. У нас много телеканалов на телевидении, которые тоже по-хорошему должны вкладываться в видеохостинги, потому что за этим будущее. И пока мы используем инструменты запрета, замедления, то, конечно же, зачем компаниям инвестировать в цифру? Незачем. У них и так будет все хорошо. Поэтому я думаю, здесь нужно найти другие методы создания продукта как для пользователей, так и для потребителей. Если честно, я не знаю, насколько YouTube конкурентен. С точки зрения обывателя, на YouTube намного больше видео. На Rutube видео, которые актуальны на данный момент, свежее. Поэтому здесь очень тяжело говорить. Но если мы, допустим, возьмем в поисковике запрос: «как поменять лампочку в Nissan Juke», то выйдет видео с YouTube. Потому что мелкие блогеры в основном сидели на YouTube. Или, допустим, «как сделать ремонт за пять минут своими руками?» - опять вылезет YouTube. То есть это разные категории. Rutube - это больше развлекательный контент и развлекательные программы»

Псковская певица Лиза Матрешка подчеркнула, что YouTube «очень важен не только для музыкантов», но и для людей далёких от искусства. Ведь там хранится большое количество информации, в том числе уникальной, образовательной. В качестве доказательства своих слов собеседница привела пример из личной жизни.

«В моем случае, например, я сейчас изучаю новый электронный инструмент, и видео есть только на YouTube, поэтому замедление его, собственно, мне не очень комфортно, потому что приходится пользоваться какими-то методами, чтобы посмотреть видео, которое тебе прямо сейчас необходимо. Но в целом ситуация в мире складывается таким образом, что приходится ко всему привыкать. Да, это неудобно, неприкольно, но все к этому через какое-то время привыкнут. Есть инструменты, которыми люди пользуются по-разному. Мне, например, YouTube как образовательная площадка очень нужна. В других целях я ее не использую. Наверное, для государства где-то вредно, когда используют в каких-то неприглядных целях. Мне, как гражданину, YouTube, конечно, был бы очень удобен. Хотя сейчас местные площадки - «ВКонтакте», например, стараются как-то переделать свои сервисы. Я надеюсь, что мы туда все переедем и будет удобно, но огромный пласт информации все равно уйдет»

Пока певица Лиза Матрёшка с надеждой смотрит на будущее российских платформ для обмена видеороликами и с грустью говорит о разнообразии контента на YouTube, российский кинорежиссёр, художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев эту меланхолию не разделяет. Ведь YouTube не пользовался никогда. Да и, например, у Мариинского и Александринского театров были свои каналы на этом видеохстинге, а у Псковского драмтеатра — нет.

«Я в принципе не пользуюсь YouTube и не пользовался им никогда. Поэтому мне совершенно наплевать - быстрый YouTube, медленный YouTube. Мне все равно. Я не очень хочу делать каналы на зарубежных носителях. Да, у нас есть канал в VK, на всех наших носителях у нас каналы есть. Просто дело в том, что YouTube - это все равно пропагандистская история, в чистом виде промывание мозгов. Я знаю примерную статистику, скажем, пропаганды на каналах в YouTube. Зачем мне это нужно? Я не хочу, чтобы мне мозги промывали, я вполне себе сам умный»

Никакого смысла в торможении YouTube не увидел Лев Шлосберг* — зампред псковского «Яблока», внесённый Минюстом в список иностранных агентов. Он заверил, что эта платформа была, есть и будет. Ведь попытки «затормозить интеллектуальный и общечеловеческий прогресс бессмысленны и отчасти смешны». А ещё подобные попытки несут вред стране и доставляют неудобства гражданам.

«Попытки России замедлить YouTube для миллионов людей, не очень сведущих в интернете, вылились в блокировку доступа к полезной повседневной информации. И это касается не только людей, которые привыкли получать с помощью YouTube общественно-политическую информацию. Это касается миллионов домохозяек, любителей домашних садов и огородов, заготовок, бытовой техники, многочисленных детских программ, которые были крайне популярны и остаются крайне популярны. То есть, прицелившись по политически-активной части общества, власти страны, как это часто бывает, попали по всему обществу. Потери самих властей крайне значительны, потому что все ведущие российские медиа и официальные медиа, пропагандистские медиа используют YouTube. YouTube - это кислород. Избавить себя от кислорода - глупо. Я предположу, что полная блокировка YouTube, если такое неразумное решение будет принято, принесет властям намного больший ущерб, нежели сохранение YouTube. Учитывая, что официального решения, это очень пикантный момент, никакого официального решения о замедлении и тем более о блокировке - нет. Соответственно, восемьдесят процентов людей в стране пользуются YouTube через мобильных операторов. Увидев, что запрета нет, они стали изобретать и находить способы ускорения в ответ на замедление. И, как вы понимаете, тяга к доступу к информации, тяга к пользованию благами цивилизации - всегда перевесит цензурные усилия»

Лев Шлосберг*, внесённый Минюстом в список иноагентов, предположил, что после замедления YouTube власти, вероятнее всего, по разным каналам получили обширную обратную связь от населения. А затем высказал мнение о том, что после услышанного «полностью лишить россиян доступа к YouTube власти пока ещё не готовы».

А вот глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации 6-го и 7-го созывов Сергей Вострецов замедление YouTube не считает чем-то страшным и вредным. Это решение властей он предложил воспринимать как данность. А ещё увидел в торможении западного видеохостинга шанс для прорыва, который вполне могут сделать отечественные программисты.

«То, что проживем без YouTube и без всяких этих платформ - это сто процентов, но это не означает, что мы должны с этим мириться, просто нужно развивать свой контент, свои площадки. То, что замедлили YouTube, это как раз может быть шансом нашим отечественным ребятам создавать что-то подобное. Как в сельском хозяйстве - запретили что-то, и раз! И сельское хозяйство подняли. Машиностроение запретили. Сейчас в Тольятти нахожусь, смотрю, какие станки, какие лаборатории начали создаваться. Не надо вредоносные действия наших недругов воспринимать как нечто апокалиптичное, надо принимать это как шанс для того, чтобы делать что-то свое. Лучше, качественнее и быстрее. Я уверен, что наши ребята, программисты - воспользуются и создадут свой YouTube и что угодно, что никогда уже никто не сможет затормозить. То, что граждане ничего не потеряют, это не так. Какие-то временные неудобства создадутся. Но вы знаете, есть такая пословица: "Голь на выдумки хитра". Поэтому затормозили YouTube - значит что-то другое будет двигаться быстрее»

Педагоги из-за замедления YouTube испытывают дискомфорт — призналась директор великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова. Она подчеркнула, что эту платформу учителя использовали в образовательных целях. И тем не менее, принятие решения о замедлении YouTube в ответ на блокировку видеохостингом ряда российских каналов она назвала справедливой.

«Неприятно, тяжело, потому что когда привыкаешь к одному - кажется, что это что-то хорошее, ибо это привычка, и уже без этого канала, образовательного контента - становится очень тяжело. На уроках, в основном уроках литературы, мы очень часто обращаемся к фильмам и даже к эпизодам, которые были хорошо нарезаны в YouTube. При подготовке к уроку я очень легко находила ту или иную информацию. Другой вопрос, что я уже думала, как педагог, что мне делать. Я понимаю, что альтернатива у меня - VK-Видео. Посмотрела - хорошо, там тоже очень много хорошего образовательного контента. Но есть и другая сторона медали. Дело в том, что в каждой школе должен стоять белый фильтр. Прокуратура проверяет, на каком компьютере что установлено. Получается, что если мы говорим о том, что запретили YouTube, мы должны сделать вид, что все в порядке. Нет. Мы, конечно, где-то пользовались, где-то закрывали-открывали этот черный список. Для образования очень нужны хорошие полные видео, какие-то каналы. Будь то YouTube, будь то VK-Видео. Сегодняшняя политика идет против YouTube, а школа, как государственное учреждение, принимает политику государства, я думаю, что альтернативу мы всегда сможем найти»

Неудобства из-за замедления YouTube испытывает большая часть наших сегодняшних собеседников. Ну а правильным подобное решение представителей власти считают не все из них.

Впрочем, есть и те, кто убеждён: россияне ничего не потеряли после того, как видеохостинг стал тормозить. Ведь отечественные разработчики уже предложили не менее качественные аналоги этой платформы. Так что в условиях внешнего давления на страну правильнее, можно даже сказать, патриотичнее, будет обратить внимание на них. А не пытаться «воскресить» YouTube обходными путями.

Светлана Пикалева

* внесён Минюстом в список иностранных агентов