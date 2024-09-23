Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Торжественный бранч
в ресторане «Гельдт» «Театральный бардак»
Господин Рейтингомер
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Готовим сами как в ресторане
Легкий пар Городские бани
карта отдыха и туризма
нейросетевой Пушкин
Первый урожай черной смородины
Лонгрид мифы о молоке
Кружки и секции для детей
Великолепное Трио
 
 
 
ещё Общество 23.09.2024 17:410 «Дневной дозор»: Нужно ли замедлять YouTube? 23.09.2024 18:190 Главный судебный пристав и областной прокурор примут псковичей 25 сентября 23.09.2024 18:170 В Пскове карьерный рост приводит женщин к разводу в 1,5 раза чаще, чем мужчин — опрос 23.09.2024 18:120 «Постскриптум»: Атаки беспилотников на Торопец и что не так с молодежной политикой. ВИДЕО 23.09.2024 17:410 «Дневной дозор»: Нужно ли замедлять YouTube? 23.09.2024 17:180 Будущему дновской аптеки ничего не угрожает — Михаил Шауркин
 
 
 
Самое популярное 17.09.2024 17:5823 Фермерский рынок за 245 миллионов рублей хотят построить в Пскове 17.09.2024 13:2921 Автобусную станцию оборудуют на первом этаже железнодорожного вокзала в Пскове 20.09.2024 12:184 Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области 19.09.2024 09:308 Эстония открыла военную базу в 80 километрах от Пскова 18.09.2024 16:576 Суд арестовал имущество Александра Грацкого
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли замедлять YouTube?

23.09.2024 17:41|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», который был посвящен замедлению YouTube. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В последние несколько недель в топе запросов поисковых систем оказались вопросы из серии: «почему замедлился YouTube?» и «как обойти это замедление?» Пожалуй, недоумение и тревоги россиян по поводу функционирования видеохостинга в будущем оправданы. Ведь по данным «Известий», скорость работы YouTube для граждан РФ в начале осени упала до рекордно низкого уровня. Теперь пользователи стационарных сетей вынуждены ждать открытия видеороликов в 10 раз дольше, чем в июне 2024 года. Ситуация с работой приложения на мобильных устройствах существенно лучше. Там время ожидания увеличилось лишь в 2,5 раза.

Здесь стоит сказать, что замедлили YouTube в нашей стране, как следует из слов главы комитет Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, намеренно. «Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», - написал он в своём Telegram-канале.

А позднее на пресс-конференции добавил, что дальнейшая судьба видеохостинга находится в его руках. «Считаю необходимым исполнение YouTube требований нашего государства и Роскомнадзора, в том числе это касается разблокировки двухсот каналов российских физических и юридических лиц, заблокированных исключительно из цензурных соображений», - передаёт цитату депутата «Парламентская газета».

Противостояние, ответные меры, решительные шаги… Большую часть россиян все эти «взрослые игры» мало интересуют. Куда чаще граждане думают о том, как бы прийти после работы и, скажем, запустить на YouTube пошаговую инструкцию по приготовлению лазаньи, включить детям мультфильмы, а мужу - ролик о том, как починить смеситель. К чему это мы? Дело в том, что на YouTube, помимо контента, который противоречит российскому законодательству, было очень много полезного. И потому от нынешнего положения дел многие жители страны, мягко говоря, не в восторге.

Да, есть те, кто YouTube не смотрел вовсе. Есть и те, кто из чувства патриотизма уже давно перешёл на российские платформы. Но думается, что процент тех, кто поступил подобным образом, не слишком велик. «Создать функциональный, качественный аналог нам пока не удалось», - такое мнение часто встречается на просторах интернета.

Так нужно ли замедлять YouTube? Полезно это или вредно для страны и граждан? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

«Конечно, замедление YouTube ничего хорошего не сулит», - с таких слов ответ на вопрос начал руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов, кандидат политических наук Андрей Маковский. Он пояснил, что с его точки зрения, механизмы запрета в принципе не могут быть эффективными. Да и вообще, на YouTube было много полезных роликов. Таких, которые пока ещё невозможно найти на российских аналогах видеохостинга.

«Инструменты запрета, замедления, исключения - эти инструменты неэффективны. На мой взгляд, гораздо лучше было бы создание альтернативных площадок. Но таких, которые конкурентоспособны по монетизации, по выгоде для блогеров, у которых есть реклама. У нас внутри Российской Федерации очень много больших и крупных корпораций, которые по сути должны вкладываться в кибертехнологии, потому что за этим будущее. У нас много телеканалов на телевидении, которые тоже по-хорошему должны вкладываться в видеохостинги, потому что за этим будущее. И пока мы используем инструменты запрета, замедления, то, конечно же, зачем компаниям инвестировать в цифру? Незачем. У них и так будет все хорошо. Поэтому я думаю, здесь нужно найти другие методы создания продукта как для пользователей, так и для потребителей. Если честно, я не знаю, насколько YouTube конкурентен. С точки зрения обывателя, на YouTube намного больше видео. На Rutube видео, которые актуальны на данный момент, свежее. Поэтому здесь очень тяжело говорить. Но если мы, допустим, возьмем в поисковике запрос: «как поменять лампочку в Nissan Juke», то выйдет видео с YouTube. Потому что мелкие блогеры в основном сидели на YouTube. Или, допустим, «как сделать ремонт за пять минут своими руками?» - опять вылезет YouTube. То есть это разные категории. Rutube - это больше развлекательный контент и развлекательные программы»

Псковская певица Лиза Матрешка подчеркнула, что YouTube «очень важен не только для музыкантов», но и для людей далёких от искусства. Ведь там хранится большое количество информации, в том числе уникальной, образовательной. В качестве доказательства своих слов собеседница привела пример из личной жизни.

«В моем случае, например, я сейчас изучаю новый электронный инструмент, и видео есть только на YouTube, поэтому замедление его, собственно, мне не очень комфортно, потому что приходится пользоваться какими-то методами, чтобы посмотреть видео, которое тебе прямо сейчас необходимо. Но в целом ситуация в мире складывается таким образом, что приходится ко всему привыкать. Да, это неудобно, неприкольно, но все к этому через какое-то время привыкнут. Есть инструменты, которыми люди пользуются по-разному. Мне, например, YouTube как образовательная площадка очень нужна. В других целях я ее не использую. Наверное, для государства где-то вредно, когда используют в каких-то неприглядных целях. Мне, как гражданину, YouTube, конечно, был бы очень удобен. Хотя сейчас местные площадки - «ВКонтакте», например, стараются как-то переделать свои сервисы. Я надеюсь, что мы туда все переедем и будет удобно, но огромный пласт информации все равно уйдет»

Пока певица Лиза Матрёшка с надеждой смотрит на будущее российских платформ для обмена видеороликами и с грустью говорит о разнообразии контента на YouTube, российский кинорежиссёр, художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев эту меланхолию не разделяет. Ведь YouTube не пользовался никогда. Да и, например, у Мариинского и Александринского театров были свои каналы на этом видеохстинге, а у Псковского драмтеатра — нет.

«Я в принципе не пользуюсь YouTube и не пользовался им никогда. Поэтому мне совершенно наплевать - быстрый YouTube, медленный YouTube. Мне все равно. Я не очень хочу делать каналы на зарубежных носителях. Да, у нас есть канал в VK, на всех наших носителях у нас каналы есть. Просто дело в том, что YouTube - это все равно пропагандистская история, в чистом виде промывание мозгов. Я знаю примерную статистику, скажем, пропаганды на каналах в YouTube. Зачем мне это нужно? Я не хочу, чтобы мне мозги промывали, я вполне себе сам умный»

Никакого смысла в торможении YouTube не увидел Лев Шлосберг* — зампред псковского «Яблока», внесённый Минюстом в список иностранных агентов. Он заверил, что эта платформа была, есть и будет. Ведь попытки «затормозить интеллектуальный и общечеловеческий прогресс бессмысленны и отчасти смешны». А ещё подобные попытки несут вред стране и доставляют неудобства гражданам.

«Попытки России замедлить YouTube для миллионов людей, не очень сведущих в интернете, вылились в блокировку доступа к полезной повседневной информации. И это касается не только людей, которые привыкли получать с помощью YouTube общественно-политическую информацию. Это касается миллионов домохозяек, любителей домашних садов и огородов, заготовок, бытовой техники, многочисленных детских программ, которые были крайне популярны и остаются крайне популярны. То есть, прицелившись по политически-активной части общества, власти страны, как это часто бывает, попали по всему обществу. Потери самих властей крайне значительны, потому что все ведущие российские медиа и официальные медиа, пропагандистские медиа используют YouTube. YouTube - это кислород. Избавить себя от кислорода - глупо. Я предположу, что полная блокировка YouTube, если такое неразумное решение будет принято, принесет властям намного больший ущерб, нежели сохранение YouTube. Учитывая, что официального решения, это очень пикантный момент, никакого официального решения о замедлении и тем более о блокировке - нет. Соответственно, восемьдесят процентов людей в стране пользуются YouTube через мобильных операторов. Увидев, что запрета нет, они стали изобретать и находить способы ускорения в ответ на замедление. И, как вы понимаете, тяга к доступу к информации, тяга к пользованию благами цивилизации - всегда перевесит цензурные усилия»

Лев Шлосберг*, внесённый Минюстом в список иноагентов, предположил, что после замедления YouTube власти, вероятнее всего, по разным каналам получили обширную обратную связь от населения. А затем высказал мнение о том, что после услышанного «полностью лишить россиян доступа к YouTube власти пока ещё не готовы».

А вот глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации 6-го и 7-го созывов Сергей Вострецов замедление YouTube не считает чем-то страшным и вредным. Это решение властей он предложил воспринимать как данность. А ещё увидел в торможении западного видеохостинга шанс для прорыва, который вполне могут сделать отечественные программисты.

«То, что проживем без YouTube и без всяких этих платформ - это сто процентов, но это не означает, что мы должны с этим мириться, просто нужно развивать свой контент, свои площадки. То, что замедлили YouTube, это как раз может быть шансом нашим отечественным ребятам создавать что-то подобное. Как в сельском хозяйстве - запретили что-то, и раз! И сельское хозяйство подняли. Машиностроение запретили. Сейчас в Тольятти нахожусь, смотрю, какие станки, какие лаборатории начали создаваться. Не надо вредоносные действия наших недругов воспринимать как нечто апокалиптичное, надо принимать это как шанс для того, чтобы делать что-то свое. Лучше, качественнее и быстрее. Я уверен, что наши ребята, программисты - воспользуются и создадут свой YouTube и что угодно, что никогда уже никто не сможет затормозить. То, что граждане ничего не потеряют, это не так. Какие-то временные неудобства создадутся. Но вы знаете, есть такая пословица: "Голь на выдумки хитра". Поэтому затормозили YouTube - значит что-то другое будет двигаться быстрее»

Педагоги из-за замедления YouTube испытывают дискомфорт — призналась директор великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова. Она подчеркнула, что эту платформу учителя использовали в образовательных целях. И тем не менее, принятие решения о замедлении YouTube в ответ на блокировку видеохостингом ряда российских каналов она назвала справедливой.

«Неприятно, тяжело, потому что когда привыкаешь к одному - кажется, что это что-то хорошее, ибо это привычка, и уже без этого канала, образовательного контента - становится очень тяжело. На уроках, в основном уроках литературы, мы очень часто обращаемся к фильмам и даже к эпизодам, которые были хорошо нарезаны в YouTube. При подготовке к уроку я очень легко находила ту или иную информацию. Другой вопрос, что я уже думала, как педагог, что мне делать. Я понимаю, что альтернатива у меня - VK-Видео. Посмотрела - хорошо, там тоже очень много хорошего образовательного контента. Но есть и другая сторона медали. Дело в том, что в каждой школе должен стоять белый фильтр. Прокуратура проверяет, на каком компьютере что установлено. Получается, что если мы говорим о том, что запретили YouTube, мы должны сделать вид, что все в порядке. Нет. Мы, конечно, где-то пользовались, где-то закрывали-открывали этот черный список. Для образования очень нужны хорошие полные видео, какие-то каналы. Будь то YouTube, будь то VK-Видео. Сегодняшняя политика идет против YouTube, а школа, как государственное учреждение, принимает политику государства, я думаю, что альтернативу мы всегда сможем найти»

Неудобства из-за замедления YouTube испытывает большая часть наших сегодняшних собеседников. Ну а правильным подобное решение представителей власти считают не все из них.

Впрочем, есть и те, кто убеждён: россияне ничего не потеряли после того, как видеохостинг стал тормозить. Ведь отечественные разработчики уже предложили не менее качественные аналоги этой платформы. Так что в условиях внешнего давления на страну правильнее, можно даже сказать, патриотичнее, будет обратить внимание на них. А не пытаться «воскресить» YouTube обходными путями.

Светлана Пикалева 

* внесён Минюстом в список иностранных агентов

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович* экс-председатель Псковского регионального отделения «Яблока» Месхиев Дмитрий Дмитриевич Художественный руководитель Псковского драмтеатра - директор театра
Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания Фомченкова Татьяна Александровна Депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки)
Теги: #соцсети #Дневной дозор #YouTube
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Соседний регион подвергся атакам беспилотников, испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов?
В опросе приняло участие 9 человек
23.09.2024, 18:400 Штрафовать за опасное вождение могут начать в 2024 году 23.09.2024, 18:190 Главный судебный пристав и областной прокурор примут псковичей 25 сентября 23.09.2024, 18:170 В Пскове карьерный рост приводит женщин к разводу в 1,5 раза чаще, чем мужчин — опрос 23.09.2024, 18:150 Клуб любителей бега «Скобарь» отмечает день рождения
23.09.2024, 18:120 «Постскриптум»: Атаки беспилотников на Торопец и что не так с молодежной политикой. ВИДЕО 23.09.2024, 18:110 Обширную программу к 85-летию Валентина Курбатова подготовили в Псковской области 23.09.2024, 18:060 Псковича наказали за кражу 40 тысяч рублей с карты знакомой 23.09.2024, 18:020 Около 500 человек приняли участие «Кроссе нации» в Великих Луках
23.09.2024, 17:520 Рейтингомер: эхо событий в Торопце, арест имущества и «спасибо Барсикам за это» 23.09.2024, 17:430 Четыре уличных вазона установит ТОС на территории Дновского культурного центра 23.09.2024, 17:410 «Дневной дозор»: Нужно ли замедлять YouTube? 23.09.2024, 17:371 Фотофакт: На улице Петровской в Пскове разрешили парковаться под углом к краю проезжей части
23.09.2024, 17:350 «ГорДозор»: Аварийность на дорогах - почему статистика растет, а не снижается. ВИДЕО 23.09.2024, 17:240 Кубок Псковской области по велоспорту собрал около 100 участников 23.09.2024, 17:180 Будущему дновской аптеки ничего не угрожает — Михаил Шауркин 23.09.2024, 17:171 В полуфинал конкурса «Мисс и Миссис Псков» прошли 30 женщин
23.09.2024, 17:060 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 сентября 23.09.2024, 16:570 Начальника дновского депо оштрафовали за нарушения при проведении медосмотров 23.09.2024, 16:510 Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста 23.09.2024, 16:490 Спрос на хирургов в Псковской области упал на 42%
23.09.2024, 16:410 Транспортный прокурор рассмотрел обращения сотрудников псковского аэропорта 23.09.2024, 16:380 Санитарные дни объявлены на объектах Псковского музея-заповедника 23.09.2024, 16:220 «Биржевые брокеры» выманили деньги у псковичей 23.09.2024, 16:160 До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 24 сентября
23.09.2024, 15:590 «Беседка»: Актер Александр Мартынов о театре и проклятой роли в «Универе». ВИДЕО 23.09.2024, 15:520 Великолукские волонтеры отправятся в Торопец помогать местным жителям 23.09.2024, 15:410 Привиться от гриппа в Пскове можно в автобусах у торговых центров  23.09.2024, 15:300 Нетрезвого жителя Карелии за рулем Niva остановили в Новоржевском округе
23.09.2024, 15:270 Псковички стали призерами первенства России по пилонному спорту 23.09.2024, 15:150 Сделать прививку от гриппа призвали псковичей депутаты областного Собрания 23.09.2024, 15:092 Игорь Сопов: «Яблоко» подало иск о нарушении избирательного законодательства ради оправдания своего поражения 23.09.2024, 14:550 Псковичу ограничили свободу за езду с поддельными водительскими правами
23.09.2024, 14:500 Великолепное трио 23.09.2024, 14:492 Аттракционы в псковских парках перешли на осенний режим работы 23.09.2024, 14:420 Пропавшего 18 сентября подростка разыскивает полиция в Псковском районе 23.09.2024, 14:280 Мужчина получил условных срок за найденные в Псковской районе наркотики
23.09.2024, 14:200 С начала года малый бизнес в СЗФО получил 56 млрд рублей онлайн – Сбер 23.09.2024, 14:140 «Яблоко» оспаривает результаты выборов главы Гдовского района в суде  23.09.2024, 14:120 Футбольная команда «Луки-Энергия» сыграет с соперником из Первой лиги  23.09.2024, 14:000 Поставщика перчаток для псковского перинатального центра признали недобросовестным 
23.09.2024, 13:510 Александр Мартынов о роли в «Универе»: Ботаник – это прекрасно, но надо идти дальше 23.09.2024, 13:421 ПсковГУ снова получил предостережение по экзамену для мигрантов 23.09.2024, 13:361 Росгвардейцы задержали 71-летнего псковича за кражу продуктов 23.09.2024, 13:310 Сбер выпустил бесплатную кредитку с лимитированным дизайном и светодиодами
23.09.2024, 13:200 Уличная культура захватила Псков 23.09.2024, 13:170 В Пскове заработал новый светофор. ВИДЕО 23.09.2024, 13:120 Наружное освещение сделают в удаленных микрорайонах Пскова 23.09.2024, 13:111 Торжественный воскресный бранч вместо ленивых завтраков
23.09.2024, 13:070 Мотосезон-2024 закроют в Пскове 28 сентября 23.09.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Атаки беспилотников на Торопец и что не так с молодежной политикой 23.09.2024, 12:580 Две минометные мины нашли в Псковской области 23.09.2024, 12:500 Как распознать успех, ответил актер Александр Мартынов 
23.09.2024, 12:440 Псковская область заняла 52 место среди регионов РФ по доле высокопроизводительных мест 23.09.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» об увеличении аварийности на дорогах 23.09.2024, 12:274 Названа причина закрытия магазинов «Великолукского мясокомбината» 23.09.2024, 12:180 «Постскриптум»: Атаки беспилотников на Торопец и что не так с молодежной политикой
23.09.2024, 12:160 Актер Александр Мартынов рассказал о своей миссии в Пскове 23.09.2024, 12:060 От неизвестного заболевания в Индии умерли 15 человек 23.09.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с актером Александром Мартыновым 23.09.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 сентября
23.09.2024, 11:550 Пушкинский заповедник открывает выставку памяти Валентина Курбатова в Иркутске 23.09.2024, 11:440 Ушел из жизни один из старейших поисковиков Псковской области Сергей Егоров 23.09.2024, 11:280 Эксперты назвали будущее применения искусственного интеллекта 23.09.2024, 11:152 Дмитрий Медведев: У «Единой России» почти 90 тысяч «первичек» по всей стране
23.09.2024, 11:040 Несколько улиц в Пскове перекроют 29 сентября из-за соревнований по бегу 23.09.2024, 10:540 Пристав занял третье место на турнире по настольному теннису в Псковском районе 23.09.2024, 10:450 «ГорДозор»: Увеличение аварийности на дорогах — почему статистика растет, а не снижается 23.09.2024, 10:350 Причиной гибели четверых детей в Красноярском крае могли стать пестициды
23.09.2024, 10:310 Жилой дом горел в Себеже из-за проблем с проводкой 23.09.2024, 10:200 Власти обсудили допуск ряда категорий айтишников к ипотеке под 6% 23.09.2024, 10:090 «Беседка»: Блогеры, актерское мастерство и проклятая роль из «Универа» 23.09.2024, 10:040 Автомобиль Mazda сгорел в Великих Луках из-за неисправной проводки
23.09.2024, 09:590 Тротуарную плитку на площади Ленина в Пскове меняют по гарантии 23.09.2024, 09:500 В Пскове каждый третий увольняющийся ищет сотрудника себе на замену — опрос 23.09.2024, 09:400 Пушкинский заповедник напоминает о «санитарном вторнике» в разгар бабьего лета 23.09.2024, 09:300 Инвестор рассказала о плюсах и минусах краудлендинга
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru