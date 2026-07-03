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Вода в реке у псковского городского пляжа не отвечает требованиям СанПиН

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Качество воды в реке Великая в районе городского пляжа Пскова на улице Красноармейская, по данным на 3 июля, не отвечает требованиям СанПиН, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Кроме данной точки, вода не отвечает требованием еще в озере Балаздынь в Великолукском муниципальном округе рядом с детским оздоровительным лагерем  «Березка».

«Эти акватории не пригодны для купания. Управление проинформировало администрацию города Пскова и руководство ДОЛ "Березка" о необходимости принять меры для ограничения эксплуатации зоны рекреации», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Однако, по состоянию на 3 июля пригодны для купания следующие водные объекты региона:

  • Городской пляж города Великие Луки (река Ловать)
  • Муниципальный пляж «Горохове озеро» (м. о. Островский)
  • Пляж пансионата «Маево» (озеро Смертное, м.о. Новосокольнический) 
  • Пляж «Мальская долина» (озеро Мальское, м.о. Печорский, д. Рогово)
  • Пляж загородного отеля «Плесков» (озеро Псковское, м. о. Печорский, Новоизборская волость, ур. Антонова губа)
  • Пляж загородного отдыха «Лукоморье» (озеро Псковское, м. о. Печорский, д. Молочково-Дубенец)
  • Пляж турбазы «Алоль» (озеро Зверино, м. о. Пустошкинский, д. Холюны)
  • Пансионат «Кривск» (м. о. Печорский, д. Кривск)
  • Санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, м. о. Островский),
  • Санаторий «Голубые озера» (озеро Малый Иван, м. о. Невельский).
  • Детский палаточный лагерь «Мультирайдерс» (м. о. Гдовский, озеро Забельское)
  • ДОЛ «Ленок» (озеро Березово, м. о. Невельский),
  • ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское, м. о. Гдовский),
  • ДОЛ «Звездный» (озеро Большой Иван, м. о. Невельский),
  • ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, м. о. Невельский),
  • ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое, м. о. Островский),
  • ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское, м. о. Гдовский)
  • ДОЛ «Космос» (озеро Урицкое, м. о. Великолукский, д. Урицкое)

Управление Роспотребнадзора по Псковской области обращает внимание, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим зоны рекреации, необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и осуществлять эксплуатацию зон рекреации в соответствии с обязательными требованиями санитарных правил и гигиенических нормативов.

Отдыхающим напомнили, что употребление воды из открытых водоемов, а также ее заглатывание при купании в местах с несоответствующим качеством воды создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

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