Вода в реке у псковского городского пляжа не отвечает требованиям СанПиН

Качество воды в реке Великая в районе городского пляжа Пскова на улице Красноармейская, по данным на 3 июля, не отвечает требованиям СанПиН, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Кроме данной точки, вода не отвечает требованием еще в озере Балаздынь в Великолукском муниципальном округе рядом с детским оздоровительным лагерем «Березка».

«Эти акватории не пригодны для купания. Управление проинформировало администрацию города Пскова и руководство ДОЛ "Березка" о необходимости принять меры для ограничения эксплуатации зоны рекреации», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Однако, по состоянию на 3 июля пригодны для купания следующие водные объекты региона:

Городской пляж города Великие Луки (река Ловать)

Муниципальный пляж «Горохове озеро» (м. о. Островский)

Пляж пансионата «Маево» (озеро Смертное, м.о. Новосокольнический)

Пляж «Мальская долина» (озеро Мальское, м.о. Печорский, д. Рогово)

Пляж загородного отеля «Плесков» (озеро Псковское, м. о. Печорский, Новоизборская волость, ур. Антонова губа)

Пляж загородного отдыха «Лукоморье» (озеро Псковское, м. о. Печорский, д. Молочково-Дубенец)

Пляж турбазы «Алоль» (озеро Зверино, м. о. Пустошкинский, д. Холюны)

Пансионат «Кривск» (м. о. Печорский, д. Кривск)

Санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, м. о. Островский),

Санаторий «Голубые озера» (озеро Малый Иван, м. о. Невельский).

Детский палаточный лагерь «Мультирайдерс» (м. о. Гдовский, озеро Забельское)

ДОЛ «Ленок» (озеро Березово, м. о. Невельский),

ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское, м. о. Гдовский),

ДОЛ «Звездный» (озеро Большой Иван, м. о. Невельский),

ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, м. о. Невельский),

ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое, м. о. Островский),

ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское, м. о. Гдовский)

ДОЛ «Космос» (озеро Урицкое, м. о. Великолукский, д. Урицкое)

Управление Роспотребнадзора по Псковской области обращает внимание, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим зоны рекреации, необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и осуществлять эксплуатацию зон рекреации в соответствии с обязательными требованиями санитарных правил и гигиенических нормативов.

Отдыхающим напомнили, что употребление воды из открытых водоемов, а также ее заглатывание при купании в местах с несоответствующим качеством воды создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.