Вода в реке у псковского городского пляжа не отвечает требованиям СанПиН

Качество воды в реке Великая в районе городского пляжа Пскова на улице Красноармейская, по данным на 3 июля, не отвечает требованиям СанПиН, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Кроме данной точки, вода не отвечает требованием еще в озере Балаздынь в Великолукском муниципальном округе рядом с детским оздоровительным лагерем «Березка».
«Эти акватории не пригодны для купания. Управление проинформировало администрацию города Пскова и руководство ДОЛ "Березка" о необходимости принять меры для ограничения эксплуатации зоны рекреации», - уточнили в Роспотребнадзоре.
Однако, по состоянию на 3 июля пригодны для купания следующие водные объекты региона:
- Городской пляж города Великие Луки (река Ловать)
- Муниципальный пляж «Горохове озеро» (м. о. Островский)
- Пляж пансионата «Маево» (озеро Смертное, м.о. Новосокольнический)
- Пляж «Мальская долина» (озеро Мальское, м.о. Печорский, д. Рогово)
- Пляж загородного отеля «Плесков» (озеро Псковское, м. о. Печорский, Новоизборская волость, ур. Антонова губа)
- Пляж загородного отдыха «Лукоморье» (озеро Псковское, м. о. Печорский, д. Молочково-Дубенец)
- Пляж турбазы «Алоль» (озеро Зверино, м. о. Пустошкинский, д. Холюны)
- Пансионат «Кривск» (м. о. Печорский, д. Кривск)
- Санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, м. о. Островский),
- Санаторий «Голубые озера» (озеро Малый Иван, м. о. Невельский).
- Детский палаточный лагерь «Мультирайдерс» (м. о. Гдовский, озеро Забельское)
- ДОЛ «Ленок» (озеро Березово, м. о. Невельский),
- ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское, м. о. Гдовский),
- ДОЛ «Звездный» (озеро Большой Иван, м. о. Невельский),
- ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, м. о. Невельский),
- ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое, м. о. Островский),
- ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское, м. о. Гдовский)
- ДОЛ «Космос» (озеро Урицкое, м. о. Великолукский, д. Урицкое)
Управление Роспотребнадзора по Псковской области обращает внимание, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим зоны рекреации, необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и осуществлять эксплуатацию зон рекреации в соответствии с обязательными требованиями санитарных правил и гигиенических нормативов.
Отдыхающим напомнили, что употребление воды из открытых водоемов, а также ее заглатывание при купании в местах с несоответствующим качеством воды создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.