Глава города Великие Луки Николай Козловский поблагодарил волонтёров и всех неравнодушных великолучан за труд, активность и любовь к родному городу, подчеркнув, что настоящий успех города определяется именно вовлечённостью людей. Обращение он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

По его словам, благоустроенные дворы и современные общественные пространства — безусловные достижения, но главную ценность представляют сами горожане.

«Есть вещи и поступки, значимость которых выходит за рамки материального. Несомненным достижением являются благоустроенные дворы и парки, современные общественные пространства. Но настоящий успех любого города определяется людьми — тем, насколько они готовы участвовать в его жизни, помогать друг другу, брать на себя ответственность за общее дело», — отметил глава города.

Уже десять лет в Великих Луках работает волонтёрский центр — сегодня он объединяет свыше четырёх тысяч добровольцев. Движение заметно выросло: если на старте волонтёры помогали детям, пожилым людям, а в пандемию — медикам, то сейчас они стали надёжными помощниками практически во всех значимых городских проектах.

По словам Николай Козловского, яркий пример — участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». В ходе рейтингового голосования (апрель — июнь) не все жители уверенно пользовались цифровым сервисом, и здесь на помощь пришли волонтёры.

«В этом году в мероприятии приняли участие 72 добровольца из числа школьников и студентов. Они ежедневно работали на городских площадках, в образовательных учреждениях, на предприятиях и в организациях, рассказывали о проекте. Благодаря их целеустремлённости удалось увеличить активность граждан в данном голосовании», — рассказал Николай Козловский.

В итоге в выборе территорий для благоустройства поучаствовали 8850 великолучан. Победителем стала общественная территория у дома 56 на улице Ставского — её благоустроят в 2027 году в рамках нацпроекта.

Волонтёры помогают городу и вне голосований: молодёжный отряд вместе с коммунальными службами высаживает цветы, ухаживает за клумбами, приводит в порядок парки и скверы. Как отметил глава города, для ребят это не просто помощь, а возможность почувствовать личную ответственность за место, где они живут.

Особую признательность Николай Козловский выразил добровольцам, поддерживающим военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, и их семьи: волонтёры участвуют в сборе вещей, отправке грузов и оказывают поддержку родным защитников.

«Именно такие люди создают будущее. Искренне благодарю волонтёров, всех неравнодушных великолучан за труд, активность и любовь к родному городу», — подытожил глава Великих Лук.