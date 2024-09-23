Общество

В Пскове карьерный рост приводит женщин к разводу в 1,5 раза чаще, чем мужчин — опрос

После повышения на работе женщины-руководители разводятся чаще, чем управленцы-мужчины. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие директора и руководители, состоявшие в официальном браке, из Пскова.

4 из 10 руководителей приходилось расторгать официальный брак. Причем мужчины рассказывали о таких случаях немного чаще женщин (43 и 38% соответственно).

Рассуждая о том, кто был инициатором развода, женщины чаще называли себя (52%), мужчины же чаще говорили, что это было общее решение (37%).

Женщины чаще разводятся, получив продвижение: 28% против 14% среди мужчин.