Общество

За первое полугодие 2024 года зарегистрирован 51 случай отравления ядовитыми грибами

С января по июнь 2024 года в России зафиксирован 51 случай отравления ядовитыми грибами, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что больше всего таких отравлений зарегистрировано в Башкортостане, Алтайском крае, Оренбургской и Тамбовской областях.

Всего случаев отравления грибами, как ядовитыми, так и неправильно приготовленными или консервированными, за полгода зафиксировано не менее 114.

Среди этих случаев есть три летальных — по одному в Удмуртии, Саратовской и Свердловской областях, следует из официальных сообщений.

По данным Рослесинфорга, чаще всего из ядовитых грибов в России встречаются мицены, бледная поганка и мухомор красный. В Роспотребнадзоре отметили, что бледную поганку при сборе часто путают с шампиньоном, ложные опята — с настоящими.

Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух отметила, что первые симптомы отравления грибами могут различаться в зависимости от типа яда, содержащегося в них, но существуют общие признаки, которые должны насторожить. По ее словам, это тошнота, рвота, диарея, острая боль в животе, головная боль, головокружение и спутанность сознания, пишут «Известия».

«Симптомы могут появиться как через несколько часов, так и через несколько дней после употребления грибов», — подчеркнула эксперт.

При недомогании нужно обязательно вызывать скорую помощь, а не заниматься самолечением, резюмировала Екатерина Кашух.