Общество

Топ-менеджеры «Росгосстраха» вошли в число лучших управленцев России

Два представителя руководства ПАО СК «Росгосстрах» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который ежегодно в конце сентября обнародуют Ассоциация менеджеров России и газета «Коммерсантъ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: ПАО СК «Росгосстрах»

Генеральный директор «Росгосстраха» Максим Шепелев включен в число лучших руководителей высшего звена компаний страховой отрасли, а финансовый директор «Росгосстраха» Евгений Решетин признан профессиональным сообществом одним из самых успешных финансовых директоров страховых компаний.

Рейтинг выявляет наиболее эффективных управленцев России за текущий год. Включенные в рейтинг менеджеры по мнению представителей профессионального сообщества являются лидерами по функциональным направлениям в своих отраслях. Особенность методологии составления рейтинга в том, что лучших в своих рядах определяют сами представители топ-менеджмента ведущих компаний из различных отраслей российской экономики.