«Сборная ПИШ» из ПсковГУ победила в первом этапе межвузовского турнира «Золотая звезда»

Команда из Пскова «Сборная ПИШ» одержала победу по итогам первого этапа межвузовского турнира «Золотая звезда», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале университета ФСИН России.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

В Псковском филиале университета ФСИН России состоялся интеллектуальный турнир по правилам игры «Брейн-ринг», в котором приняли участие десять команд из образовательных организаций Пскова, Санкт-Петербурга, Владимира и Рязани.

Победителем первого этапа межвузовского турнира «Золотая звезда» в рамках фестиваля «Псковское вече» стала команда Псковского государственного университета «Сборная ПИШ».

 

В течение недели игрокам турнира предстоит сразиться в интеллектуальной дуэли, померяться знаниями в «Своей игре» и сыграть в финале по правилам спортивного «Что? Где? Когда?».

Организатором турнира является интеллектуальный клуб Псковского филиала университета ФСИН России, которому в минувшем году исполнилось 20 лет. Ведущий интеллектуальных состязаний – руководитель Псковского интеллектуального клуба «Краски интеллекта» Антон Усик.

