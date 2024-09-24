Общество

Псковские истцы могут получить исполнительные документы в электронном виде

В настоящее время у истцов, добившихся положительного решения суда, появилась уникальная возможность получить в судебных органах исполнительный документ в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГМУ ФССП России.

Воспользоваться данной возможностью истец может, указав в своем заявлении о желании получить исполнительный лист в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. В этом случае судебный орган самостоятельно направляет исполнительный документ на принудительное исполнение в подразделение судебных приставов ФССП России.

Преимущества подачи исполнительного документа на принудительное исполнение в электронном виде:

1. Судебный орган самостоятельно определяет подразделение судебных приставов, в котором должно быть возбуждено исполнительное производство;

2. Мгновенная передача исполнительного документа в службу судебных приставов по каналам межведомственного электронного документооборота;

3. Исключается возможность утраты исполнительного документа, а также его подделки;

4. Отсутствие необходимости личного посещения подразделения судебных приставов;

5. Экономия денежных расходов на отправление почтовой корреспонденции.

В дальнейшем взыскатель может получать в электронном виде информацию о ходе исполнительного производства, процессуальных действиях судебного пристава-исполнителя, направлять в электронном виде ходатайства, обращения, отводы, жалобы через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.