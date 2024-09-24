Общество

44% псковичей поддерживают инициативу консультироваться у психолога перед разводом – опрос

47% разведенных псковичей не верят, что обязательные психологические консультации помогут сохранить семьи. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения Пскова.

В Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому супругов, желающих расторгнуть брак, обяжут пройти консультацию психолога: это условие будет распространяться на те пары, у которых есть несовершеннолетние дети, или если один из супругов не хочет разводиться.

Согласно опросу SuperJob, 44% псковичей поддерживают эту инициативу. Каждый третий (32%) выступил против: «Считаю эти консультации бесполезными».

Женщины чаще мужчин одобряли проект: 46 и 42% соответственно. В консультации больше всех верят псковичи в возрасте от 35 до 44 лет (54%).

Число противников инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных (27% среди псковичей с зарплатой до 50 тысяч рублей и 48% среди зарабатывающих от 100 тысяч в месяц): «Трата бюджетных средств. Нет квалифицированных психологов, которые будут работать на конвейере. А если так, то будет формализм».

Среди псковичей, прошедших процедуру развода, за инициативу проголосовали 41%, против — 47%: «Это уже похоже на рабство. Каждый сам принимает решение без посторонних»; «Я сам оплачивал подобные консультации, когда жена подала на развод. Толку никакого».