Общество

Псковский омбудсмен презентовал книгу о героях 141-й стрелковой дивизии в Усть-Катаве

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие во встрече с представителями общественных и военно-патриотических организаций, учащимися школ города Усть-Катав Челябинской области накануне всероссийских мероприятий по ресоциализации граждан, находящихся в местах лишения свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Встреча прошла в историко-краеведческом музее в рамках реализации проекта «Право на историческую память». На мероприятии была презентована книга «Два дня Подвысокинской были», посвященная воинам 141-й стрелковой дивизии, которая была написана в 1951 году, но только впервые издана в 2021 году по инициативе благодарных потомков воинов этой дивизии и Псковского омбудсмена Дмитрия Шахова при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Книга является воспоминаниями командира 141-й стрелковой дивизии Красной Армии генерал-майора Якова Тонконогова и повествует о событиях на южном фронте в июне-августе 1941 года. По мнению ведущих историков страны, эта книга является важным историческим документом, поскольку никто из военачальников Красной Армии от командира дивизии и выше своих мемуаров об этих событиях не оставил.

Одним из военнослужащих этой дивизии был уроженец деревни Красниково Псковской области Николай Павлович (1921-1997 гг.). Судьба провела этого мужественного человека, защищавшего нашу Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, через все ужасы фашистских концлагерей. В 1947 году после репатриации из лагеря советских военнопленных в Норвегии, пройдя фильтрационные мероприятия как бывший военнопленный, он приехал в село Минка Усть-Катавского района Челябинской области, работал в леспромхозе, создал свою семью.

На встрече присутствовала его дочь Наталья Газизова. Книга была торжественно вручена ей в память об этой встрече и о её отце – ветеране Великой Отечественной войны, защитившего нашу страну от вероломного нападения гитлеровской Германии 22 июня 1941 года.

Псковский омбудсмен рассказал на встрече, о том как собирались материалы для этой книги, о состоявшейся в Пскове в 2021 году встрече родственников воинов 141-й дивизии РККА, а также о реализации под эгидой Уполномоченного по правам человека в Псковской области проекта «Право на историческую память», направленного на увековечивание памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Данный проект посвящен 80-й годовщине Великой Победы.

Дмитрий Шахов, особо подчеркнул, что право на историческую память входит составной частью в фундаментальные культурные права человека и гражданина, которое охраняется и защищается как международными правовыми актами, в частности принятыми ООН, так и Конституцией России, особенно новыми поправками, которые были внесены в 2020 году. Сегодня в ходе встречи была затронута острая тема сохранения памяти подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и донесение этой памяти до подрастающего поколения. Актуальность этой темы и исторической правды сегодня архи важна для формирования правильного мировоззрения молодого поколения как России, так и других государств о событиях Второй мировой войны, включая Великую Отечественную войну. Дмитрий Шахов в конце встречи ответил на многочисленные вопросы, а также поблагодарил администрацию района и сотрудников музея за организацию такой встречи. Особую благодарность псковский омбудсмен выразил своим коллегам - уполномоченным по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой и Юлии Сударенко за то что приняли активное участие в поиске родственников воинов 141-й дивизии РККА, проживающих в их регионе. Благодаря их работе, они были найдены и стало возможным проведение такой встречи на Челябинской земле.

«Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны навсегда сохраняется в наших сердцах, поскольку воины Красной армии и труженики тыла, в том числе и ценой своих жизней, смогли обеспечить для будущих поколений ценное право-право на жизнь!» - заключил омбудсмен.