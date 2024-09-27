Общество

Михаил Ведерников: Благодарю нынешнее поколение машиностроителей за мастерство и вклад в развитие региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником.

«Несмотря на вызовы, с которыми пришлось столкнуться нашим предприятиям, они не только успешно решают вопросы с дефицитом комплектующих и нарушением логистических цепочек, но и активно развиваются, разрабатывают новую продукцию и расширяют мощности», - сказал Михаил Ведерников.

Он выразил признательность ветеранам отрасли, которые заложили основу и традиции добросовестного труда.

«Благодарю нынешнее поколение машиностроителей за мастерство и вклад в развитие региона.От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях и новых профессиональных свершений!» - добавил губернатор.