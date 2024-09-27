Общество

В Госдуму внесут проект о зарплате медиков не ниже 2,5 или 4 МРОТ

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты законопроект о зарплате при работе на полную ставку младшего и среднего медперсонала не ниже 2,5 МРОТ, а медработников с высшим образованием - не ниже четырех МРОТ.

«В целях установления понятной для каждого медицинского работника гарантии достойного уровня их заработной платы при работе на полную ставку законопроектом предлагается внести изменение в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", дополнив ее новой статьей 821, предусматривающей объем финансирования расходов на оплату труда медицинских работников, необходимый для обеспечения установленных в указе №597 показателей, а также обеспечение заработной платы при работе на полную ставку младшего и среднего медицинского персонала не ниже 2,5 минимальных размеров оплаты труда, а медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, не ниже четырех минимальных размеров оплаты труда», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, проектом предусматривается, что выплачиваемая медицинским работникам зарплата не может быть уменьшена, а условия оплаты их труда ухудшены в связи с принятием данного закона.

«Учитывая образовавшийся за последние годы катастрофический дефицит квалифицированного медицинского персонала, президент России на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития рынка труда в октябре 2023 года вновь поручил правительству РФ и регионам обеспечить по итогам 2023 года выполнение показателей майских указов по зарплатам бюджетников в полном объеме», - уточняется в документе.

Отмечается, что в законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в отличие от федерального закона «Об образовании», отсутствуют положения о гарантированном объеме финансирования расходов на оплату труда медработников, необходимых для достижения показателей, установленных в указе президента, в котором поручено к 2018 году повысить среднюю заработную плату младшего и среднего медперсонала до 100% от средней зарплаты в соответствующем регионе, а работников медорганизаций, имеющих высшее медицинское образование, - до 200% от средней зарплаты в регионе, пишет РИА Новости.

«Полагаем, что принятие указанного законопроекта, устанавливающего гарантию достойной заработной платы для каждого медицинского работника независимо от места его жительства, позволит восстановить престиж и востребованность профессии медицинского работника, снизить социальное неравенство в стране», - заключается в документе.