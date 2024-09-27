Общество

30 сентября — Вера, Надежда, Любовь и их мать София: почему нельзя оставаться в одиночестве

30 сентября православные верующие вспоминают четырёх мучениц – Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Отметим, что праздник назван в честь четырех святых, которые жили во II веке. Известно, что Вера, Надежда и Любовь были юными девочками, которые погибли мученической смертью в камере пыток за то, что не приняли язычество. Через три дня на могиле дочерей погибла и София.

Фото: pinterest.com

Народ называл этот день «Вселенские бабьи именины», а также «Всесветные бабьи именины», «Софья-Вера-Надежда-Любовь», «Девичий праздник», «День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии», «Бабья выть». 30 сентября считался праздником всех женщин, когда их уважали, а также окружали любовью и заботой, давали отдохнуть от всех дел.

У крестьян на этот праздник было несколько примет и обычаев. Подробнее читайте в материале «МК в Пскове» >>>