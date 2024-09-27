Общество

Роскомнадзор рассказал, за что блокирует VPN-сервисы

Информация о способах обхода блокировок относится к противоправным сведениям и запрещена к распространению на территории РФ, поэтому Роскомнадзор регулярно добавляет VPN-сервисы из магазинов приложений в реестр запрещенной информации, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Статьей 15.1 закона №149-ФЗ установлено, что информация о способах обхода блокировок, (относящаяся - ред.) к противоправным сведениям, запрещена к распространению в РФ. Критерии оценки в интернете таких материалов утверждены приказом ведомства. ... Роскомнадзор регулярно вносит ссылки на размещаемые в магазинах приложений VPN-сервисы в Единый реестр запрещенной информации и направляет требования ограничить доступ к противоправному контенту», - сказали в Роскомнадзоре.

Там уточнили, что к запрещенной информации относятся как сведения о способах обхода блокировок такой информации, так и сами средства, предназначенные для обхода блокировок, а также реклама этих сервисов.

Если магазин приложений не выполнил требования Роскомнадзора и не удалил VPN-сервисы со своей площадки, его владельца привлекают к административной ответственности, отметили в ведомстве, пишет РИА Новости.

«За несвоевременное удаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора закон предусматривает наложение административного штрафа по статье 13.41 КоАП РФ. Для юридических лиц размер штрафа составляет от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании», - напомнили в Роскомнадзоре.