Роскомнадзор рассказал, за что блокирует VPN-сервисы

Информация о способах обхода блокировок относится к противоправным сведениям и запрещена к распространению на территории РФ, поэтому Роскомнадзор регулярно добавляет VPN-сервисы из магазинов приложений в реестр запрещенной информации, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Статьей 15.1 закона №149-ФЗ установлено, что информация о способах обхода блокировок, (относящаяся - ред.) к противоправным сведениям, запрещена к распространению в РФ. Критерии оценки в интернете таких материалов утверждены приказом ведомства. ... Роскомнадзор регулярно вносит ссылки на размещаемые в магазинах приложений VPN-сервисы в Единый реестр запрещенной информации и направляет требования ограничить доступ к противоправному контенту», - сказали в Роскомнадзоре.
Там уточнили, что к запрещенной информации относятся как сведения о способах обхода блокировок такой информации, так и сами средства, предназначенные для обхода блокировок, а также реклама этих сервисов.
Если магазин приложений не выполнил требования Роскомнадзора и не удалил VPN-сервисы со своей площадки, его владельца привлекают к административной ответственности, отметили в ведомстве, пишет РИА Новости.