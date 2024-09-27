«Постскриптум»: Горе от ума, готовность к зиме и политическая сатира в современной России. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 сентября.
Основные темы, которые сегодня обсудили Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:
- Есть ли место политической сатире в современной России?
- Горе от ума или новая волна предложений по «модернизации образования: 11 лет в школе – много, а абитуриенткам с детьми + баллы;
- Почти готовы: к отопительному сезону Псковская область готова на 90%, в Пскове теплоноситель готовы подать в систему 1 октября.
- С начала года в Псковскую область туристы совершили свыше 1 млн поездок: статистика путешествий за 9 месяцев.
- С 1 октября подорожает общественный транспорт.
В политическом блоке к ведущим присоединился политический обозреватель, главный редактор ПЛН Александр Савенко.
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?