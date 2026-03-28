 
Общество

ЦИК России подвела итоги пятилетней работы

0

Центральная избирательная комиссия России состава 2021–2026 годов официально подвела итоги своей пятилетней деятельности. За этот период в стране успешно прошли две федеральные избирательные кампании, масштабный цикл региональных и муниципальных выборов, сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

За пятилетний период состоялось около 300 региональных кампаний и 24 тысячи муниципальных кампаний:

  • замещено более 182 тысяч мандатов;
  • подано почти 11 млн заявлений о голосовании по месту нахождения (механизм «Мобильный избиратель»);
  • около 23 млн избирателей воспользовались дистанционным электронным голосованием на 1885 выборах разного уровня в 42 регионах России;

В своём выступлении глава ЦИК прокомментировала внешнее давление на российскую избирательную систему. По словам Эллы Памфиловой, постоянная критика со стороны ряда зарубежных партнёров, вопреки ожиданиям, не ослабила, а укрепила работу комиссии:

«Определённое спасибо в том числе и нашим „партнёрам“ — тем из них, кто сначала неявно, а затем явно назначил нас врагами, за их практически постоянный негатив в адрес избирательной системы России, что не позволяло нам расслабиться… Однако иллюзии ушли, а система стала лучше — но не для того, чтобы понравиться Западу или Востоку, а для того, чтобы наши избиратели стали в максимальной степени доверять и выборам, и избирательной системе. Потому что именно ради избирателя мы и работаем, обеспечивая права наших граждан — всех участников избирательного процесса».

Элла Памфилова подчеркнула, что все проведённые преобразования были нацелены на одно — укрепить доверие российских граждан к выборам и гарантировать реализацию их избирательных прав.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026