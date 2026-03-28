Центральная избирательная комиссия России состава 2021–2026 годов официально подвела итоги своей пятилетней деятельности. За этот период в стране успешно прошли две федеральные избирательные кампании, масштабный цикл региональных и муниципальных выборов, сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии Псковской области.

За пятилетний период состоялось около 300 региональных кампаний и 24 тысячи муниципальных кампаний:

замещено более 182 тысяч мандатов;

подано почти 11 млн заявлений о голосовании по месту нахождения (механизм «Мобильный избиратель»);

около 23 млн избирателей воспользовались дистанционным электронным голосованием на 1885 выборах разного уровня в 42 регионах России;

В своём выступлении глава ЦИК прокомментировала внешнее давление на российскую избирательную систему. По словам Эллы Памфиловой, постоянная критика со стороны ряда зарубежных партнёров, вопреки ожиданиям, не ослабила, а укрепила работу комиссии:

«Определённое спасибо в том числе и нашим „партнёрам“ — тем из них, кто сначала неявно, а затем явно назначил нас врагами, за их практически постоянный негатив в адрес избирательной системы России, что не позволяло нам расслабиться… Однако иллюзии ушли, а система стала лучше — но не для того, чтобы понравиться Западу или Востоку, а для того, чтобы наши избиратели стали в максимальной степени доверять и выборам, и избирательной системе. Потому что именно ради избирателя мы и работаем, обеспечивая права наших граждан — всех участников избирательного процесса».

Элла Памфилова подчеркнула, что все проведённые преобразования были нацелены на одно — укрепить доверие российских граждан к выборам и гарантировать реализацию их избирательных прав.