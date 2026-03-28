Расписание пригородных автобусов в Псковской области изменится на каникулах

С началом весенних каникул изменится расписание пригородных автобусов в Псковском и Палкинском районах. Об этом сообщается на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Закрывается движение автобусов по маршрутам № 245а «Псков-Лесные поляны-Карамышево».

А 31 марта (вторник) отменяется движение автобуса по м-ту № 219а «Псков-Карамышево ч/з Крякушу, Кутузово».

Также переводится в режим каникулярных дней движение автобусов по маршрутам: № 213 «Псков - Верхолино - Гверздонь» и № 214 «Псков – Середка - Гверздонь», № 101 «Псков-Торошино-Крипецкое» (отменяется заезд в сады Ветеран рейсом на 7:45 от автовокзала), № 104 «Псков- Кирово-Красные пруды»; № 122 «Псков-Шахницы» (отменяется заезд в Тямшу по рабочим дням); № 126 «Псков-Печоры» (отменяется заезд в Адворицы по рабочим дням); № 129 «Псков-Кривск» (отменяется заезд в Щиглицы рейсом на 10:40 из Кривска);

В Палкинском муниципальном округе закрывается движение с 28 марта по 5 апреля автобусов по маршрутам:

№ 124 «Палкино - Гоглово»;

№ 108 А «Псков-Вернявино»

Также в этот период вводится расписание каникулярных дней по маршрутам: № 317А «Дуловка - Палкино», № 145 «Палкино - Качаново» и № 145А «Палкино - Родовое –Качаново».