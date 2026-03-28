 
Общество

Расписание пригородных автобусов в Псковской области изменится на каникулах

0

С началом весенних каникул изменится расписание пригородных автобусов в Псковском и Палкинском районах. Об этом сообщается на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Закрывается движение автобусов по маршрутам № 245а «Псков-Лесные поляны-Карамышево».

А 31 марта  (вторник) отменяется движение автобуса по м-ту № 219а «Псков-Карамышево ч/з Крякушу, Кутузово».

Также переводится в режим каникулярных дней движение автобусов по маршрутам:  № 213 «Псков - Верхолино - Гверздонь» и № 214 «Псков – Середка - Гверздонь», № 101 «Псков-Торошино-Крипецкое» (отменяется заезд в сады Ветеран рейсом на 7:45 от автовокзала), № 104 «Псков- Кирово-Красные пруды»; № 122 «Псков-Шахницы» (отменяется заезд в Тямшу по рабочим дням);  № 126 «Псков-Печоры» (отменяется заезд в Адворицы по рабочим дням); № 129 «Псков-Кривск» (отменяется заезд в Щиглицы рейсом на 10:40 из Кривска);

В Палкинском муниципальном округе  закрывается движение с 28 марта по 5 апреля автобусов по маршрутам:

  • № 124 «Палкино - Гоглово»;
  •  № 108 А «Псков-Вернявино»

Также в этот период вводится расписание каникулярных дней по маршрутам: № 317А «Дуловка - Палкино», № 145 «Палкино - Качаново» и № 145А «Палкино - Родовое –Качаново».

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026