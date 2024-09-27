Владимир Путин присвоил почетное звание ветеринару из Псковской области

Пскович и великолучанин перевели мошенникам около 2,5 млн рублей

Псковский областной суд оставил в силе приговор экс-журналисту за дискредитацию госорганов РФ

Роскомнадзор рассказал, за что блокирует VPN-сервисы

На развитие системы ухода за пожилыми выделят 80 миллиардов рублей

Псков сохранил 91 место в рейтинге городов по уровню зарплат

В Госдуму внесли проект бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Горе от ума, готовность к зиме и политическая сатира в современной России

Первенство и турнир по самбо в псковской деревне Писковичи собрали 120 спортсменов