Президент Владимир Путин присвоил почетное звание ветеринару из Псковской области. Соответствующий указ Президента РФ от 26.09.2024 № 816 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован 30 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с текстом документа, за заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено Яковлевой Людмиле Александровне - главному ветеринарному врачу сельскохозяйственного производственного кооператива племенного конного завода «Псковский» (Псковская область).