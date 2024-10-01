Общество

Гарантии списания долгов на сегодняшний день нет — арбитражный управляющий

Не все долги могут быть списаны при помощи процедуры банкротства. Об этом эксперт-практик, арбитражный управляющий Дмитрий Римша сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Обсуждается запрет рекламы услуг по списанию долгов, такой законопроект внесен в Государственную Думу. Пока еще никаких чтений не проходил. Его основной посыл - создать условия, при которых деятельность этих организаций будет носить именно информационный характер. Нельзя создавать ложное ощущение, что долги можно накапливать и не платить. Нельзя прийти в банк, получить кредит, а через три месяца заявить о своем банкротстве, потребовать списания долга, основываясь на том, что закон о банкротстве дает такое право», — сказал Дмитрий Римша.

Он отметил, что возможность списать долги — это, в первую очередь, возможность, которая не гарантирует однозначного списания долгов.

«Во-первых, не все долги могут быть списаны. Во-вторых, при определенных злоупотреблениях долги с вас могут быть не списаны. Все это решает суд по своему внутреннему убеждению, на основании тех документов и доводов, которые имеются в материалах дела. Гарантии списания долгов на сегодняшний день нет, и никто ее не может предоставить. Если какие-то организации об этом заявляют, то они вводят в заблуждение людей», — добавил Дмитрий Римша.