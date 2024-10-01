Общество

Тренировку по пресечению теракта провели в великолукской школе

Тренировку по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей провела оперативная группа в городе Великие Луки» в среду, 2 октября. В ходе тренировки участники отработали алгоритм действий для устранения подобных преступлений и подготовили нововведения для повышения эффективности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

К межведомственному мероприятию привлекли силы и средства УФСБ, УМВД, управления Росгвардии, Пограничного управления, ГУ МЧС, УФСИН России по Псковской области, а также органов исполнительной власти города Великие Луки.

По замыслу тренировки воссоздавалась ситуация, что группа террористов проникла на территорию школы в Великих Луках, где захватила заложников и забаррикадировалась в одном из помещений образовательного учреждения. В ходе тренировки оперативная группа реализовала комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

По итогам проведенной тренировки члены ОГ в МО подготовили предложения, направленные на повышение уровня готовности сил и средств к реагированию на угрозы террористического характера на объектах массового пребывания людей.