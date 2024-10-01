Общество

Умерла мультипликатор «Дюймовочки» Восканьянц

Художник-аниматор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц умерла на 91-м году жизни, сообщил шеф-редактор студии Сергей Капков в Telegram-канале. Она работала над такими мультфильмами, как «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Дюймовочка» и другие.

«Сегодня ночью ушла еще одна легенда «Союзмультфильма», потрясающий художник-аниматор Марина Константиновна Восканьянц», - написал Капков.

Причину смерти Восканьянц он не указал.

Как отметил Капков, Восканьянц принимала участие в создании таких лент, как «Большие неприятности», «Три толстяка», «Дюймовочка», «Сказка о золотом петушке», «Фильм, фильм, фильм», «Бременские музыканты», «В стране невыученных уроков», «Конек-Горбунок», «Голубой щенок», «Трое из Простоквашино», «Волшебное кольцо», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес». Специализировалась она преимущественно на танцевальных сценах. «Ее "визитка" - гениальный танец Маши с метлой вокруг новогодней ёлки в картине Бориса Степанцева «Щелкунчик», - добавил он.