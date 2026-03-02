Специалисты предупредили о вреде антишпионских экранов

Антишпионские экраны могут нанести вред здоровью пользователей, считают эксперты. По словам офтальмологов, технология безопасна лишь при кратковременном использовании, тогда как длительная работа с такими дисплеями может привести к проблемам со зрением, в частности астенопии — зрительному переутомлению. Оригинальную функцию скрытия экрана от посторонних взглядов впервые представила компания Samsung. Однако ее массово копируют китайские компании, которые используют более дешевые компоненты для экранов. Это может сделать подобные экраны потенциально более опасными для зрения.

Чем могут быть опасны смартфоны с антишпионскими экранами

Антишпионские экраны могут представлять риск для зрения, при этом степень их вреда до конца не изучена, отмечают эксперты. По их словам, любой экран воздействует на глаза прежде всего из-за коротковолнового синего света. А при использовании дисплеев с новой функцией глазам сложнее различать детали, что увеличивает зрительную нагрузку.

«Коротковолновый синий свет приводит к зрительному переутомлению и оксидативному стрессу. В антишпионских экранах дополнительным фактором становится снижение контрастной чувствительности, а длительная работа без перерывов и использование гаджетов перед сном могут приводить к нарушениям сна», — пояснил врач-офтальмолог городской поликлиники № 2 Сергей Серков.

Антишпионские экраны работают за счет встроенной микроструктуры, ограничивающей распространение света и снижающей яркость изображения.

«Внутрь пленки или стекла встраивается микроструктура, пропускающая свет только при прямом взгляде. Любая такая конструкция уменьшает светопропускание и ухудшает контрастность, из-за чего глаза быстрее устают: им приходится сильнее напрягаться, чтобы различить изображение», — пояснил директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов.

По его словам, такие экраны лучше использовать только при необходимости.

«Эта защита — инструмент для специфических условий. Если работаете с телефоном подолгу, нужно делать паузы и настраивать яркость под освещение. Для повседневного использования лучше оставлять обычный экран», — заключил эксперт.

Антишпионский фильтр физически задерживает часть света, поэтому экран становится темнее, пишут «Известия». Ваш мозг дает команду глазам напрячься сильнее, чтобы разобрать текст. Вы можете не замечать, как начинаете щуриться или постоянно выкручиваете яркость на максимум.

«Дополнительные слои экрана вносят легкие искажения и микроблики. В сочетании с пониженной яркостью зрительная система работает с перегрузкой, особенно если вы едете в транспорте и телефон трясется. В жизни мы постоянно меняем положение: автобус тряхнуло, вы откинулись на спинку кресла или чуть наклонили голову. Картинка сразу темнеет или искажается. Мышцы глаз и шеи вынуждены микроскопически подстраиваться, что провоцирует не только зрительный дискомфорт, но и головные боли», — предупредил IT-эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Даниил Аржаков.

Как защитить глаза

Психолог и руководитель НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева отмечает, что при работе с тревожностью, выгоранием и нарушениями сна специалисты уделяют внимание цифровым привычкам пациентов. По ее словам, постоянное взаимодействие с гаджетами усиливает перегрузку внимания, поэтому важной частью терапии становится цифровой детокс.

«Ключевая проблема — хроническое расщепление внимания, когда человек физически находится в реальности, но сознание занято потоком информации. Цифровой детокс помогает восстановить когнитивный контроль и контакт с текущим моментом», — подчеркнула психолог.

Окончательные выводы о влиянии технологии на здоровье делать пока рано и необходимы дополнительные исследования, считает специалист в сфере технологий Андрей Баранов.

«Та же компания Samsung известна как производитель качественных смартфонов, и вряд ли ей нужны скандалы из-за инновационной и потенциально рискованной технологии. Лучше дождаться независимых исследований, которые подтвердят безопасность таких экранов, а не слушать далеких от технологий врачей», — резюмировал специалист.

По данным отраслевых источников, к осени некоторые китайские производители представят собственные версии экранов с режимом конфиденциальности, причем такие устройства будут относиться к более доступному сегменту. Эксперты не исключают, что удешевление компонентов может сказаться в том числе на качестве изображения и уровне комфорта для глаз.