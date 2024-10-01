Общество

На маломерных судах в Псковской области с начала года выявили свыше 230 нарушений

В Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области подвели итоги надзора за маломерными судами за последние 9 месяцев. Статистику Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Несмотря на окончание купального сезона, инспекторы продолжают патрулировать водоемы, ведь осенняя рыбалка по-прежнему привлекает многих. Во время патрулей инспекторы общаются с рыбаками и судоводителями, напоминая о важности проверки плавсредств перед выходом в плавание и о наличии спасательных жилетов. Они советуют следить за погодой и сообщать родным о времени возвращения.

С начала года выявили 231 административное правонарушение. Из них 184 нарушителя получили штрафы, а 47 – предупреждения. Основные нарушения связаны с отсутствием спасательных жилетов — 159 случаев.

Также зарегистрировано 43 случая управления судном без необходимых документов, 5 случаев — у судоводов, не прошедших техосмотр, и 1 случай — у судовода без бортового номера. За управление без прав оштрафованы 5 человек, а 2 судовода получили штраф за незарегистрированные суда. Один раз было зарегистрировано нарушение правил регистрации и пользования базами для стоянки для маломерных судов.

Статья за нарушение правил плавания применялась 13 раз.

К основным причинам правонарушений относятся невнимательность и незнание правил судовождения, заключили в МЧС.