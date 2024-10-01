Продолжаются работы по расчистке русла реки Псковы в Финском парке в Пскове, рассказали очевидцы Псковской Ленте Новостей.
Расчистка русла реки Псковы проводится в целях улучшения гидрографической сети Псковской области. Это позволит снизить процесс загрязнения водного объекта, восстановить функции биологически сбалансированной системы самоочищения и самовосстановления, улучшить класс качества воды и водообмена в гидрографической сети.
Финансирование мероприятия предусмотрено за счет средств федерального бюджета на общую сумму более 30 млн рублей. Работы проводятся с соблюдением природоохранного законодательства и техники безопасности.