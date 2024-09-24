Общество

Расчистка реки Псковы продолжается в областном центре по нацпроекту

Расчистка реки Псковы продолжается в областном центре в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» президентского нацпроекта «Экология». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Подрядчик уже очистил реку от кустарника и мелколесья, провел бульдозерные работы, переместил валуны. Также выполнена механическая расчистка русла водного объекта. Протяженность работ составит порядка 7,1 км. Срок завершения запланирован на конец 2024 года.

Расчистка русла реки Псковы проводится в целях улучшения гидрографической сети Псковской области. Это позволит снизить процесс загрязнения водного объекта, восстановить функции биологически сбалансированной системы самоочищения и самовосстановления, улучшить класс качества воды и водообмена в гидрографической сети.

Финансирование мероприятия предусмотрено за счет средств федерального бюджета на общую сумму более 30 млн рублей. Работы проводятся с соблюдением природоохранного законодательства и техники безопасности.