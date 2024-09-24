Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами как в ресторане
Объекты агротуризма
корпоратив в ресторане Helga
карта отдыха и туризма
Торжественный бранч
Фермерство по любви
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Господин Рейтингомер
Кружки и секции для детей
Первый урожай черной смородины
нейросетевой Пушкин
Баня Помощница от простуд
Великолепное Трио
Лонгрид мифы о молоке
 
 
 
ещё Общество 24.09.2024 17:050 Год семьи: кто из псковских ВИПов публикует фото своих вторых половинок 27.09.2024 18:400 Дмитрий Быстров провел встречу с представителями молодежных организаций 27.09.2024 18:360 Мониторинг лесных патологий завершился в Псковской области 27.09.2024 18:200 Свалки у псковской деревни Торошино устранят до конца года 27.09.2024 17:310 Расчистка реки Псковы продолжается в областном центре по нацпроекту 27.09.2024 17:200 Писателя Александра Гениса* и центр «Досье»* внесли в реестр иноагентов
 
 
 
Самое популярное 23.09.2024 12:275 Названа причина закрытия магазинов «Великолукского мясокомбината» 23.09.2024 16:512 Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста 20.09.2024 12:185 Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области 24.09.2024 09:576 Ксения Собчак побывала в Пскове для съемок нового материала 26.09.2024 12:280 Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Расчистка реки Псковы продолжается в областном центре по нацпроекту

27.09.2024 17:31|ПсковКомментариев: 0

Расчистка реки Псковы продолжается в областном центре в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» президентского нацпроекта «Экология». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Подрядчик уже очистил реку от кустарника и мелколесья, провел бульдозерные работы, переместил валуны. Также выполнена механическая расчистка русла водного объекта. Протяженность работ составит порядка 7,1 км. Срок завершения запланирован на конец 2024 года.

Расчистка русла реки Псковы проводится в целях улучшения гидрографической сети Псковской области. Это позволит снизить процесс загрязнения водного объекта, восстановить функции биологически сбалансированной системы самоочищения и самовосстановления, улучшить класс качества воды и водообмена в гидрографической сети.

Финансирование мероприятия предусмотрено за счет средств федерального бюджета на общую сумму более 30 млн рублей. Работы проводятся с соблюдением природоохранного законодательства и техники безопасности.

Теги: #река Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Соседний регион подвергся атакам беспилотников, испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов?
В опросе приняло участие 235 человек
27.09.2024, 18:400 Дмитрий Быстров провел встречу с представителями молодежных организаций 27.09.2024, 18:360 Мониторинг лесных патологий завершился в Псковской области 27.09.2024, 18:200 Свалки у псковской деревни Торошино устранят до конца года 27.09.2024, 18:100 Начинается видеотрансляция программы «Управдом»: Новоселье
27.09.2024, 18:000 Более 170 фермеров и предприятий примут участие в областной ярмарке в Пскове 27.09.2024, 17:560 Кассира сетевого магазина в Псковском районе наказали за хищение 80 тысяч рублей 27.09.2024, 17:510 Бесплатный квиз для любителей аниме проведут в Пскове 29 сентября 27.09.2024, 17:490 Олимпийские чемпионы поделились с псковскими школьниками историями успеха
27.09.2024, 17:460 «Подстрочник»: Итоги летнего сезона, познавательный туризм и планы Изборского музея-заповедника. ВИДЕО 27.09.2024, 17:430 Работников сферы туризма наградили в правительстве Псковской области 27.09.2024, 17:390 Сотрудники «Нового квартала» спилили опасные ветки в псковской Черехе 27.09.2024, 17:360 Хоккейный турнир «Золотая осень-2024» пройдет в Великих Луках
27.09.2024, 17:340 Опубликован шестой выпуск псковского тревел-шоу «Скорей в музей!» 27.09.2024, 17:310 Расчистка реки Псковы продолжается в областном центре по нацпроекту 27.09.2024, 17:220 Почти шесть километров дороги отремонтируют в Великолукском районе 27.09.2024, 17:200 Писателя Александра Гениса* и центр «Досье»* внесли в реестр иноагентов
27.09.2024, 17:190 Михаил Ведерников: Псковская область остается одним из популярных туристических направлений СЗФО 27.09.2024, 17:140 Псковичка выиграла мировой чемпионат по воздушной гимнастике и пилонному спорту 27.09.2024, 17:100 Более 200 псковичей присоединились к акции «На работу на велосипеде» 27.09.2024, 17:090 Великолучане возмущены установкой вышки сотовой связи во дворе жилых домов
27.09.2024, 16:560 Пробка образовалась на Троицком мосту в Пскове 27.09.2024, 16:540 Почетные грамоты управления образования получили 11 псковских дошкольных работников 27.09.2024, 16:480 Похолодание и дожди прогнозируют в Псковской области на следующей неделе 27.09.2024, 16:450 «Прессинг»: Почему политики бегают от журналистов? ВИДЕО
27.09.2024, 16:430 Алексей Несмашный: Мы доверяем дошкольным работникам самое дорогое, что у нас есть 27.09.2024, 16:361 Архитектурная подсветка появится на шести зданиях в центре Пскова 27.09.2024, 16:340 Глава Пскова вручил почетные награды дошкольным работникам 27.09.2024, 16:300 Умерла актриса, сыгравшая профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере
27.09.2024, 16:260 Псковичка украла в магазине стереогарнитуры и продукты на 5 тысяч рублей 27.09.2024, 16:190 Николай Козловский: В дошкольном образовании Великих Лук работают настоящие профессионалы 27.09.2024, 16:170 96% псковской пшеницы имеют высокие качественные показатели 27.09.2024, 16:140 Турпоток в Псковскую область увеличился на 13%
27.09.2024, 16:020 В интернет-приемную гендиректора псковских газовых компаний поступило 113 обращений 27.09.2024, 15:540 Подростковая преступность в Псковской области снизилась на 40% 27.09.2024, 15:512 Лодочная станция появится около парка развлечений «Волшебная гора» в Пскове 27.09.2024, 15:460 Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» в Пскове отмечает 15-летие
27.09.2024, 15:380 Самая крупная археологическая выставка Изборского музея откроется 15 ноября 27.09.2024, 15:340 Губернатор утвердил меры по обеспечению пожарной безопасности в Псковской области 27.09.2024, 15:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 сентября 27.09.2024, 15:140 Более 14 000 человек посетили выставку Псковского музея в Рязани
27.09.2024, 15:080 В Псковской области протестируют цифровое удостоверение для многодетных 27.09.2024, 15:060 С неплатящих взносы на капремонт псковичей с начала года взыскали 45 млн рублей 27.09.2024, 15:000 Самое яркое событие следующего года назвала директор музея-заповедника «Изборск» 27.09.2024, 14:473 Земельные участки для строительства новых школ ищут в Пскове
27.09.2024, 14:410 Ограничить парковку возле социального городка планируют в Пскове 27.09.2024, 14:350 До +21 градуса и дождь прогнозируют в Псковской области 28 сентября 27.09.2024, 14:260 Экскурсионный бизнес процветает — Наталия Дубровская 27.09.2024, 14:210 Более пяти тысяч членов избирательных комиссий региона принимают поздравления
27.09.2024, 14:180 Т1: Цифровые решения повышают эффективность управления операционными и регуляторными рисками в финансовом секторе 27.09.2024, 14:141 Предпоследний декабрист 27.09.2024, 14:130 Время потеряшек: кого искали в Псковской области в этом сезоне 27.09.2024, 14:110 Стоимость проездных увеличится в Пскове с 1 октября
27.09.2024, 14:050 Разметкой на площади Ленина в Пскове водителей отведут от островка безопасности 27.09.2024, 14:010 Сотрудник совершил самоубийство на предприятии в Новосокольниках 27.09.2024, 13:490 Около 400 тысяч человек посетили музей-заповедник «Изборск» с начала года 27.09.2024, 13:440 Пересильд снова снимется в кино о космосе
27.09.2024, 13:320 «Управдом»: Новоселье 27.09.2024, 13:290 Пскович украл мобильный телефон у ребенка 27.09.2024, 13:281 Псковская область готова к отопительному сезону на 90% 27.09.2024, 13:130 Весело, ярко и вкусно: успей выбрать дату корпоратива в ресторане Helga
27.09.2024, 13:120 Субботники проведут в Пскове в октябре 27.09.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с директором музея-заповедника «Изборск» 27.09.2024, 13:000 Александр Боярков назначен и. о. директора Псковской областной филармонии 27.09.2024, 12:540 На участке улицы Максима Горького в Пскове хотят запретить остановку транспорта
27.09.2024, 12:480 Фотофакт: Новую камеру фотовидеофиксации устанавливают у ТЦ «Европарк» в Пскове 27.09.2024, 12:460 Т1 ИИ: Процессный подход к разработке хранилищ данных повышает скорость создания аналитических продуктов 27.09.2024, 12:360 «Сдохни, тварь»: псковичка избила соседку, разыскивая подругу 27.09.2024, 12:280 «ЗЭТО» отмечает 65-летний юбилей
27.09.2024, 12:210 Из-за технических неполадок псковские работодатели получают уведомления о штрафах 27.09.2024, 12:110 Псковская «Школа межэтнической журналистики» в девятый раз набирает учеников 27.09.2024, 12:060 Шкуру убитой собаки обнаружили в Великих Луках 27.09.2024, 12:020 Учения по ликвидации аварии «Запах газа в колодце» организовали в Пскове
27.09.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 сентября 27.09.2024, 12:012 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Почему политики бегают от журналистов? 27.09.2024, 11:540 Искусственная неровность появилась возле детского сада «Чебурашка» в Пскове 27.09.2024, 11:440 ЗЭТО-65. Легендарная история флагмана великолукской промышленности в спецпроекте ПЛН-ТВ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru