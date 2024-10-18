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Ключ от квартиры с деньгами

22.10.2024 09:40|ПсковКомментариев: 0

Мошенники придумывают всё новые способы обмануть россиян. Злоумышленники предлагают уникальные занятия с репетиторами, заработок на инвестициях, представляются операторами связи или сотрудниками госструктур, выманивая у доверчивых граждан миллионы. Зачастую люди отдают неизвестным не только честно заработанное, но и взятое в кредит.

Псковская Лента Новостей перечисляет самые распространенные схемы аферистов на территории Псковской области и напоминает о способах защиты своих сбережений.

 

«Инвестиции в будущее»

64-летняя жительница Порхова решила подзаработать денег при помощи неизвестных, предложивших ей «выгодное» дело. От женщины требовалось всего лишь вложить небольшую сумму на «биржу», торгами на которых за неё будут заниматься другие люди, ей же оставалось только дождаться прибыли. Видимость таковой даже присутствовала первое время, но «брокеры» убедили женщину не выводить средства, а вложить дополнительные, чтобы ещё больше увеличить заработок. В итоге порховичка оформила два кредита в разных банках и «инвестировала» порядка 400 тысяч рублей, но так и не увидела «заработанных» денег.

Подробности этой истории нам рассказала дочь пострадавшей Анна (имя изменено - прим. ред). Неизвестные довольно долго держали её мать на крючке. Потребовалась пара месяцев, чтобы та наконец поняла, что никакой биржи не существует, и деньги утекают в никуда. Женщина не скрывала своё общение с «финансистами», родственники пытались убедить её в их недобросовестности, но мать была непреклонна и до последнего верила в лучшее.

«Доходило до того, что обижалась на меня, мы не разговаривали неделями. А однажды предложила мне самой поговорить с этими брокерами, якобы, они готовы сделать ещё одно выгодное предложение. В условленный час созвонились, я сразу сказала, что никаких денег не дам, вы мошенники, отстаньте от нас. Они бросили трубку, а после звонили маме и ругали её за то, что она рассказала мне «что-то лишнее». Она долго не понимала, что общается с аферистами. Есть у них какие-то способы завладеть доверием наивных людей. Но я не такая. Недавно, якобы, из «Газпрома» звонили, предлагали дополнительный заработок. Я даже слушать не стала, положила трубку», - поделилась наша собеседница.

В той же ситуации, что и её мать, оказались 80-летний пскович и 93-летний житель Псковского района. Им тоже поступили звонки от неизвестных, которые представились брокерами и предложили заработать в интернете. Один дедушка перевёл мошенникам 14 тысяч рублей, другой - свыше 2 миллионов.

Один миллион подарила аферистам 60-летняя жительница областного центра, поверившая в реальность «инвестиций» в криптовалюту. Обманули подобным образом и 42-летнюю псковичку, которая сообщила о хищении 636 тысяч рублей после общения с «менеджерами по инвестициям». Свыше 3,5 млн рублей не досчитались ещё несколько жителей Пскова и Великих Лук после телефонного общения с аферистами, использовавшими ту же схему. Чуть меньше потеряла 22-летняя псковичка, которую заинтересовала возможность обогатиться с помощью маркетплейса. Для начала «заработка» она перевела мошенникам более 26 тысяч рублей и на этом остановилась, заподозрив неладное.

По данным аналитиков одного из банков, схема, связанная с фиктивными заработками на инвестициях и подработкой в интернете, входит в топ-3 самых распространённых у мошенников. Сперва жертва переводит на сторонний счёт небольшие суммы, видит прибыль, после чего увеличивает вложения, часто за счет кредитных средств. Мошенники могут тянуть деньги до бесконечности и пропадают, как только потерпевший начинает что-то подозревать и прекращает вложения.

Как показывает статистика, на удочку махинаторов-«инвесторов» попадают люди разных возрастов. И молодым, и пожилым гражданам перспектива быстрого заработка кажется весьма заманчивой. К тому же мошенники зачастую оказывают психологическое давление, манипулируют своими жертвами, в результате чего те полностью отрываются от реальности, никого не слушают, в том числе близких. Так поступать нельзя, как и показал случай обманутой порховички.

Топ мошеннических схем

Подобных историй, к сожалению, множество. Несмотря на все возможные способы профилактики, количество жертв мошенников растёт. УМВД России по Псковской области на регулярной основе публикует сообщения о жителях региона, которые не распознали в удалённых собеседниках аферистов, рассказывает о частых сценариях обмана, в том числе новых. Но граждане продолжают попадаться на уловки, пренебрегая элементарными правилами безопасности, а порой и здравым смыслом. Переводят незнакомцам деньги, чтобы «защитить» свои счета от посягательств, сообщают конфиденциальную информацию под предлогом сверки персональных данных или по просьбе «сотрудников правоохранительных органов».

Одна из популярных схем такова. Вам сообщают о попытке несанкционированного оформления кредита/списания, в связи с чем следует срочно перевести деньги на «безопасный счет». Как только вы это сделаете, вы лишитесь своих сбережений. Кроме того, сотрудники банков никогда не спрашивают у потребителей по телефону данные, указанные на пластиковой карточке, не просят назвать секретный код из СМС или перейти по ссылке для подтверждения каких-либо действий. Подобным образом себя ведут только мошенники с целью получения доступа к вашим деньгам или оформления кредитных продуктов.

С каждым днём аферисты придумывают всё новые способы обмануть доверчивых граждан. В этом году активизировались «сотовые операторы», которые заявляют о необходимости продления договора в связи с истечением его срока действия. Сделать это предлагается дистанционно, без посещения салона связи, просто назвав паспортные данные.

Псковичка, которой позвонила «сотрудница» известного сотового оператора, отказалась предоставлять такую информацию, но почему-то согласилась продиктовать номер СНИЛС. После чего в мессенджер поступило сообщение о подозрительных действиях в личном кабинете на портале «Госуслуги», в связи с чем необходимо позвонить в «службу поддержки». Там женщине сообщили о попытке совершения мошеннических действий, для предотвращения которых нужно продиктовать коды, которые поступят на телефон. Псковичка не стала их сообщать злоумышленникам, а обратилась в МФЦ, где ей подтвердили, что кто-то пытался неправомерно получить доступ к личным данным на портале. Материального ущерба удалось избежать.

Последнее время в регионе часто фиксируются случаи, когда мошенники обманом получают доступ к аккаунтам горожан на «Госуслугах», после чего учётная запись блокируется. Пользователям звонят незнакомцы, которые представляются сотрудниками сотовых компаний, Пенсионного фонда, других учреждений и организаций и говорят о необходимости продления договоров на обслуживание сотовой связи, перерасчета пенсий, замены счетчиков и медицинского полиса. Доверчивые граждане предоставляют «доброжелателям» свои персональные данные и коды из СМС-сообщений, в результате чего теряют доступ к личным кабинетам.

Чем это грозит? Через взломанные аккаунты аферисты могут оформлять займы, так как обладают всей необходимой для этого информацией.

Крупные финансовые организации стараются предотвращать подобные деяния. В офисах большинства банков даже можно заметить памятки по защите от посягательств мошенников. Во время личного визита клиента для оформления займа, выдачи крупной суммы наличными или перевода сотрудники обычно предупреждают о возможных ухищрениях нечистых на руку людей, о последствиях их деяний.

В случае, если операции с деньгами проводятся онлайн, да ещё и в микрофинансовой организации, риск лишиться денег возрастает в разы. Тем более, если вы сами предоставили мошеннику все пароли и явки. Скорее всего, он без труда сможет распоряжаться вашими настоящими и будущими финансами.

Репетитор надо?

В преддверии 1 сентября мошенники придумали ещё один «актуальный» способ выманивания денег и стали собирать средства «на нужды класса», используя дубликаты профилей учителей, директоров школ, сотрудников органов управления образования и других официальных лиц. Кроме того, псковичам стали поступать звонки от неизвестных, предлагающих занятия с репетиторами, уникальные обучающие курсы, кружки или секции по низкой цене. «Выгодные предложения для вашего ребенка» делают даже тем, кто детей вовсе не имеет.

«С наступлением осени мне стали постоянно звонить неизвестные люди и предлагать разные занятия для детей, которых, к слову, у нас нет. Говорят, мол, вас беспокоит учитель информатики насчет курсов для вашего ребёнка. Недавно пытались заинтересовать ещё какими-то секциями для детей. На мои слова об их отсутствии собеседники не реагируют и просто продолжают тараторить, вопросы о том, откуда у них мой номер, тоже остаются без ответа», - рассказала нам жительница региона Анастасия, которая предпочитает в подобных случаях как можно скорее положить трубку.

Недавно стало известно, что за три квартала 2024-го года в Сеть утекло 286 млн уникальных телефонных номеров и 96 млн e-mail адресов. Возможно, в этом списке есть ваши данные, и именно сейчас аферист придумывает, как вас обмануть. Поэтому очень важно критично относиться к любой информации, которую вам озвучивают собеседники по ту сторону трубки или экрана.

О том, как мошенники находят потенциальных жертв среди родителей, ранее рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. По его словам, сведения о школьниках обычно собирают через объявления в интернете, социальные сети, доски объявлений, образовательные сайты и форумы, где взрослые активно обсуждают образование своих детей. Родителям делают крайне привлекательные предложения, затмевающие разум, при этом используются психологические приемы. Аферисты говорят про «ограниченное количество мест», чтобы создать ощущение срочности, обещают скидки или другие привилегии за немедленную оплату, если человек сомневается. После получения «предоплаты» аферисты могут какое-то время с вами общаться, но рано или поздно исчезают, не предоставив никаких услуг.

«В этот момент родители осознают, что стали жертвами мошенников, но найти их крайне сложно. Перед тем, как платить деньги, убедитесь в легальности и репутации организации или человека. Попросите документы, лицензии, сертификаты. Ищите в интернете отзывы о репетиторе, школе или курсе. На форумах, в социальных сетях или на специализированных платформах часто можно найти мнения других людей. Если предлагается предоплата, попросите провести пробное занятие или встречу, прежде чем платить», - предупредил россиян парламентарий, регулярно обнародующий новые способы мошенничеств.

Не доверяй, а проверяй

Другую схему обмана, ранее не встречавшуюся в регионе, применили в отношении 58-летней великолучанки. Одним августовским вечером женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником сотовой компании и предложил подключить скоростную мобильную связь «5G». Для этого он попросил установить специальное программное обеспечение, в результате чего получил удаленный доступ к гаджету женщины. Через мобильное приложение мошенник оформил на потерпевшую кредит и перевёл себе 1,7 млн рублей.

Мошенники становятся всё более изворотливыми. Они просят установить «правильную версию» банковского приложения взамен «устаревшей». Делают фишинговые рассылки от имени гостиниц, отелей и прочих организаций, в результате чего получают практически всю информацию, хранящуюся на телефоне человека. Под предлогом проверки кредитной истории оформляют на жертву займ, который забирают себе. Пугают делами о дискредитации Вооруженных сил, либо по-старинке предлагают «замять» дело о ДТП с участием родственника. Распространяют опасный контент под видом безобидных открыток со ссылками в мессенджерах. Убеждают установить «специальное приложение Минздрава», чтобы получить кешбэк за недавние медицинские обследования. Создают фальшивые веб-сайты или страницы в соцсетях, где предлагают сделать пожертвование на благие цели.

Наряду с «модными» схемами процветают и традиционные, в том числе связанные с куплей-продажей товаров в интернете. Как правило, в таких случаях речь идёт о небольших суммах, когда человек переводит несколько десятков тысяч в качестве предоплаты за товар, который в итоге не получает. Или одалживает немного денег «знакомому», который просит помощи в соцсети.

Как не стать жертвой? Застраховать себя от подобных махинаций не сложно, достаточно соблюдать простые правила:
  • Никому не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны пластиковой карты, а также СМС-коды и пароли, присылаемые на телефон;
  • Запомните сами и объясните близким, особенно, пожилым, что представители банков, госструктур, правоохранительных органов никогда не звонят в мессенджерах и не просят поделиться персональной информацией;
  • Кем бы ни представлялись незнакомцы и что бы они ни предложили, лучше как можно скорее прекратить разговор. Самый простой способ защитить себя — не вести беседы с тем, кого вы не знаете;
  • Ни при каких обстоятельствах не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщают незнакомые «доброжелатели»;
  • Если помощь требуется близкому человеку, нужно удостовериться, что о ней просит именно он. Например, позвонив по известному номеру;
  • Не лишним будет пройти Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, время ещё есть — он проводится по 29 октября. В процессе выполнения заданий вы узнаете, как избежать ловушек мошенников, накопить на мечту, открыть свое дело и начать инвестировать — в реальности, а не потакая аферистам.
Если же человек всё-таки стал жертвой или свидетелем мошенничества - нужно немедленно обратиться к сотрудникам полиции и проинформировать о случившемся, чтобы они могли своевременно принять необходимые меры реагирования, подчеркивают в УМВД России по Псковской области.

В обозримом будущем мобильных операторов могут обязать маркировать звонки в соответствии с их целью. Предполагается, что абонент будет видеть на экране, кто и зачем звонит, соответственно, так будет легче распознать мошенников. Но даже в случае принятия данных поправок в законодательство многое будет зависеть от самих людей, от их бдительности и способности критично воспринимать информацию. Рекомендуем получать её только из официальных источников, перепроверять в случае возникновения малейших сомнений и не пренебрегать советами близких. Возможно, они действительно хотят помочь в то время, как незнакомец по ту сторону трубки едва ли желает вам добра.

Ульяна Лаблюк

Теги: #аферисты #мошенники #деньги
Источник: Псковская Лента Новостей
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