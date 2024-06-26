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С начала 2024-го в Сеть утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн e-mail адресов

За три квартала 2024-го года в Сеть слили 286 млн уникальных телефонных номеров и 96 млн e-mail адресов, заявили в сервисе разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence). Для сравнения, за январь-сентябрь 2023 года было скомпрометировано 213 млн уникальных клиентских записей.

Лидерами по числу утечек в этом году стал сектор электронной коммерции (39% от всех попавших в открытый доступ данных), отметили в DLBI. На втором месте по числу скомпрометированной информации, по данным исследования DLBI, — аптеки и медицинские сервисы (10%). Третье место заняли финансовые услуги (9%), а четвертое – ритейлеры (8%), пишут «Известия».

При этом по объему на первом месте оказался финансовый сектор, на который пришлось 42% утекших данных. В первую очередь, из-за многочисленных «сливов» из МФО в начале года, уточняется в исследовании.

Второе место по объему попавших в Сеть сведений (28%) заняли развлекательные ресурсы. На третьем месте — сегмент медицинских сервисов, добавляется в исследовании.

Несмотря на общий рост объема утечек, ситуация с сохранностью чувствительных персональных данных постепенно улучшается, отметил «Известиям» основатель DLBI Ашот Оганесян.

«После нескольких крупных и довольно опасных утечек, случившихся в первом квартале, сейчас чаще всего в открытом доступе оказываются телефонные номера или e-mail, не сопровождаемые критичными данными и пригодные, в основном, для спама и для обогащения других баз. Основная часть таких "сливов" — сведения небольших интернет-магазинов или даже информация, собранная парсингом — сбором открытых данных в интернете», — отметил он.