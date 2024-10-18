Общество

33 пломбы установили участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2024»

Полуфиналистки фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков-2024» посетили стоматологию «Псковдент». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

Для участниц была проведена экскурсия по клинике, в игровой форме состоялась презентация важности ухода за полостью рта и последствий, которые наступят, если эти правила не соблюдать.

«Здоровье — это самое важное для любого человека, а знание — то, что позволяет его сохранить!» - отметили организаторы.

Также полуфиналисткам предоставили возможность лично вылечить зуб и сделать пломбу. Девушкам дали в пользование искусственный зуб, на котором они опробовали настоящие методы лечения.

Участницы смогли задать свои вопросы и получить ответы. В частности, разговор шел о зубных щетках - какие лучше: электрические или обычные? Также поговорили о зубных пастах и их пользе; о кариесе; о пломбах и протезировании.

По итогам встречи полуфиналистки получили дипломы о том, что прослушали и успешно прошли семинар по реставрации зубов.