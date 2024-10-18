Общество

Россия вошла в топ-10 стран, наиболее атакуемых хакерами в III квартале

В топ-3 наиболее атакуемых хакерами стран в III квартале 2024 года вошли США, Индия и Китай, сообщили аналитики компании по кибербезопасности StormWall. Россия же стала девятой в списке государств, ставших целью DDoS-атак.

«Также было зафиксировано много атак на Великобританию, Австрию, Францию, Израиль, ОАЭ, Сингапур, Германию, Украину, Саудовскую Аравию и Гонконг. На Россию было направлено больше DDoS-атак, чем на Сингапур и Гонконг», — отметили в компании.

По данным аналитиков, США (12,8% от всех бот-атак в III квартале) в течение многих лет входили в тройку основных целей хакеров, но во II квартале уступили лидерство европейским странам на фоне выборов в Европарламент. На Индию за последние три месяца было направлено 11,4% DDoS-атак, на Китай — 10,7%, на Великобританию — 9,8%, на Австрию — 9,3%, на Францию — 8,2%.

Интерес к Австрии аналитики компании связали с парламентскими выборами в стране, а к Франции — с задержанием основателя Telegram Павла Дурова.

На Россию было направлено 6,2% DDoS-атак. Целью большинства из них были телеком-компании, ритейл и организации сферы образования, пишут «Известия».

«В основном атаки организовали политически мотивированными хактивистами, которые стремились навредить экономике России и ее жителям. Большинство атак на ритейл и развлекательную сферу были организованы хакерами с целью получения коммерческой выгоды», — отметили исследователи.