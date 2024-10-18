Общество

2 ноября рекомендовали сделать сокращенным рабочим днем

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) рекомендовал работодателям сделать рабочую субботу, 2 ноября сокращенным рабочим днем, по его мнению, такая возможность пойдет на пользу и работодателям, и работникам, и обществу в целом.

Россияне будут работать шесть дней на предшествующей Дню народного единства неделе - с 28 октября по 2 ноября.

«В качестве рекомендации можно предложить работодателям сделать 2 ноября предпраздничным сокращённым рабочим днём. Я уверен, что многие из них сами пойдут навстречу своим сотрудникам. Думаю, что каждый коллектив может самостоятельно решить этот вопрос», - сказал Ярослав Нилов.

Парламентарий напомнил, что осень уже в разгаре: плохая погода, серость и сырость, по его мнению, уровень тревожности и напряжения у многих высок, пишет РИА Новости.

«Дополнительная возможность уйти с работы пораньше и провести время с семьёй будет только на пользу и работодателям, и работникам, и обществу в целом», - считает депутат.

По его словам, любой день можно сделать дополнительным выходным либо через поправки в Трудовой кодекс, либо через указ президента.

«Но тогда возникает вопрос, а зачем переносили выходной со 2 ноября? Это сделали, чтобы сформировать длинные праздничные выходные в апреле-мае. Я против того, чтобы делать 2 ноября в пожарном режиме дополнительным выходным днём, потому что любые дополнительные выходные — это дополнительная нагрузка на бюджетную систему и снижение возможности заработка для тех, кто работает на сдельной оплате труда», - отметил Ярослав Нилов.