Минздрав РФ: Нехватка врачей в учреждениях по профилактике НИЗ составляет почти 26%

Учреждения, занимающиеся профилактикой неинфекционных заболеваний (НИЗ) в России, укомплектованы врачами на 73,7%, средним медицинским персоналом - на 85,3%. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
Камкин уточнил, что в РФ сформирована достаточная инфраструктура для работы в рамках профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни, пишет ТАСС.
«Это служба медицинской профилактики, которая включает в свой состав более 400 центров здоровья и 44 тысяч отделений и кабинетов медицинской профилактики», - добавил он.
«В 2024 году количество граждан, которые должны пройти [профосмотры и диспансеризацию, составляет] более 102 млн человек. По итогам 9 месяцев 74 млн прошли профилактические мероприятия - это 72,1%. Сейчас наша задача за оставшийся период добиться выполнения поставленных в национальном проекте задач», - заключил представитель Минздрава РФ.