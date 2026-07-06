В Госдуме предложили ввести единую выплату за долгий брак

Председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести в России единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более, с последующей индексацией.

«Предлагаем рекомендовать субъектам РФ обеспечить единообразный подход к поздравлению семей, проживших в браке 50 лет и более, а именно установить ориентир в размере не менее 20 000 рублей к 50-летию брака с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам», - говорится в документе.

Как отметила Буцкая, в отдельных регионах такие меры уже действуют.

«Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений», - отмечается в обращении.

По мнению Буцкой, указанная мера будет способствовать укреплению института семьи, повышению общественного признания длительного брака и формированию единого подхода к поддержке семейных ценностей в России, пишет РИА Новости.

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