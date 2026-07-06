Диетолог рассказала, кому вреден арбуз

Избыточное потребление арбуза может быть вредно для людей с заболеваниями почек и сахарным диабетом, рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

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«При заболеваниях почек и склонности к отекам арбуз создает нагрузку на выделительную систему, является диуретиком, то есть обладает мочегонным эффектом, и может нанести вред организму при избыточном потреблении. При мочекаменной болезни может провоцировать движение камней», - рассказала Ямилова.

По ее словам, арбуз является источником натуральных легкоусвояемых простых сахаров и имеет высокий гликемический индекс, что может вызвать скачок сахара в крови, поэтому людям с сахарным диабетом нужно есть его с осторожностью, пишет РИА Новости.

«При сахарном диабете порция 150-200 граммов допустима, но только после консультации с врачом и под контролем глюкозы», - отметила медик.