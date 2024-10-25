Общество

Более 2 кг просроченных пирожных сняли с продажи в Псковской области

В управлении Роспотребнадзора по Псковской области подвели итоги надзора за хлебобулочными изделиями за 9 месяцев текущего года. За указанный период с реализации сняли партию кондитерских изделий — пирожные с истекшим сроком годности общим весом 2,23 кг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: Архив ПЛН

Исследовано 767 проб хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий, из них по микробиологическим показателям – 518, по физико-химическим - 100, по санитарно-гигиеническим - 58 и по содержанию ГМО – 45. В 8% случаев выявлено несоответствие проб по физико-химическим показателям и в 4,8 % - по микробиологическим. ГМО, радиоактивных веществ, патогенных микроорганизмов, солей тяжелых металлов, микотоксинов в исследованных материалах не обнаружено.

По всей выявленной нестандартной продукции специалисты управления применяли меры административного воздействия.