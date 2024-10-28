Общество

Королевами полуфинала «Мисс и Миссис Псков» стали Ирина Волкова и Анастасия Белим

Полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» состоялся в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Татьяна Родина

По истечении месяца мастер-классов и репетиций с командой проекта полуфиналистки вышли на сцену, чтобы доказать свою состоятельность и возможность выхода в финал. В рамках программы девушки категории Мисс и леди категории Миссис показали свое дефиле, рассказали о себе, своей семье, увлечениях и стремлениях.

В финале участницы показали вечернее дефиле. На полуфинале работало два жюри. Первое состояло из победительниц и финалисток прошлых сезонов конкурса, среди которых были:

Королева фото и официальный фотограф - Ирина Большакова;

Мисс Псков 2023 - Лиана Васильева;

Модельер - Елена Колесникова;

Мисс Псковская область 2023 - Алина Волетова;

Вице-Мисс Псков 2023 — 2 место - Анастасия Любушкина;

Обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 - Светлана Шумейко;

Директор конкурса - Николай Королев.

Второе жюри состояло из числа зрителей мероприятия. Если первый состав жюри определял, кто должен пройти в финал, то второй выбирал Королеву полуфинала в каждой категории участниц с помощью электронного голосования через QR-код.

Итогом стало то, что все участницы были допущены к финалу, а королевами полуфинала среди «Мисс» стала Ирина Волкова, среди «Миссис» Анастасия Белим. Победительницам вручили короны и титульные ленты.

Напомним, финал фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2024» состоится 23 ноября и пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория».