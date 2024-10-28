Ротацию членов Молодежного парламента согласовал комитет Собрания по МСУ

Четыре члена Молодёжного парламента покинут действующий состав и перестанут быть помощниками депутатов. Комитет по законодательству и местному самоуправлению согласовал проект постановления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.
Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания
Досрочная замена пройдёт как в составе помощников депутатов-одномандатников, так и среди партийных активистов.
На место великолучанина Артёма Баринова, покинувшего Молодёжный парламент по собственному желанию, предложена кандидатура Тахмины Шараповой. Алину Фёдорову заменит Анна Спирина. Вместо Даниила Григорьева «Единая Россия» делегировала Марию Смирнову. В составе представителей КПРФ также обновление – Павла Алексеенко сменит Андрей Яцутко. Кандидатуры ещё двух помощников депутатов-коммунистов будут предложены позднее.