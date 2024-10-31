Общество

Полномочия депутата областного Собрания Натальи Мельниковой прекратили досрочно

Полномочия депутата Псковского областного Собрания депутатов по единому избирательному округу Натальи Мельниковой прекратили досрочно на 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На прошлой внеочередной сессии псковские депутаты делегировали Наталью Мельникову на должность сенатора Российской Федерации – представителя от Псковского областного Собрания депутатов. Отметим, Наталья Мельникова вошла в состав областного Собрания в декабре 2023 года, получив ставший вакантным после досрочного прекращения полномочий Олега Грицаева мандат депутата по единому избирательному округу от партии «Единая Россия».

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Предлагается считать досрочно прекращенными полномочия Натальи Мельниковой по ее письменному заявлению с 16 октября.