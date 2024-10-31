Полномочия депутата областного Собрания Натальи Мельниковой прекратили досрочно

Полномочия депутата Псковского областного Собрания депутатов по единому избирательному округу Натальи Мельниковой прекратили досрочно на 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
На прошлой внеочередной сессии псковские депутаты делегировали Наталью Мельникову на должность сенатора Российской Федерации – представителя от Псковского областного Собрания депутатов. Отметим, Наталья Мельникова вошла в состав областного Собрания в декабре 2023 года, получив ставший вакантным после досрочного прекращения полномочий Олега Грицаева мандат депутата по единому избирательному округу от партии «Единая Россия».
Предлагается считать досрочно прекращенными полномочия Натальи Мельниковой по ее письменному заявлению с 16 октября.