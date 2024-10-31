Общество

Председателя судебной коллегии по уголовным делам в Пскове проводили в отставку

Председателя судебной коллегии по уголовным делам Псковского областного суда Андрея Комлюкова торжественно проводили в почетную отставку 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Стаж Андрея Комлюкова по юридической профессии насчитывает более 30 лет, 26 из которых в должности судьи. Указом президента Российской Федерации от 10 июня 2003 года № 649 Андрей Комлюков назначен на должность судьи Псковского областного суда.

За многолетний труд Андрею Комлюкову вручена почетная грамота Псковского областного суда, совета судей Псковской области и управления судебного департамента в Псковской области.