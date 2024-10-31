Общество

Великолучане возложили цветы к стеле «Город воинской славы»

Представители великолукских органов власти возложили цветы к стеле «Город воинской славы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: Александр Воробьёв

«Мероприятие прошло в память обо всех защитниках Отечества, которые на протяжении всей истории государства с честью сражались за свободу и независимость Родины», – отметили в администрации.

В церемонии возложения, приуроченной ко Дню народного единства, приняли участие исполняющая полномочия главы города Великие Луки Светлана Степанова, глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, представители аппарата Великолукской городской Думы и сотрудники администрации города.