Общество

Школа сахарного диабета открылась на базе Псковской городской поликлиники

Еженедельные занятия в рамках школы сахарного диабета открыты к посещению в Псковской городской поликлинике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.

Фото: сообщество «ГБУЗ Псковская городская поликлиника» ВКонтакте

Число россиян с сахарным диабетом увеличилось на 3 миллиона человек за последние 20 лет. Эта проблема наиболее актуальна для всего здравоохранения планеты. Болезнь полностью неизлечима, но добиться устойчивой ремиссии возможно. Для этого важно соблюдать ряд правил и не отклоняться от графика приема препаратов.

Псковская городская поликлиника проводит бесплатные просветительские занятия на тему сахарного диабета. Принять участие в них может любой желающий.

На занятиях рассматриваются основные вопросы:

Что такое сахарный диабет;

Чем отличается 1-й тип от 2-го;

Основные симптомы болезни;

В чем заключается главная угроза болезни.

Занятия проводит врач-эндокринолог Псковской городской поликлиники Елена Литвякова один раз в неделю.

В рамках занятий присутствует диалог с врачом - люди с заболеванием сахарного диабета могут задать интересующие вопросы напрямую доктору.

Справки по телефону: +7(811)229-90-28. Обязательна предварительная запись. Участие бесплатное.