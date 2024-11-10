Школа сахарного диабета открылась на базе Псковской городской поликлиники

Еженедельные занятия в рамках школы сахарного диабета открыты к посещению в Псковской городской поликлинике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.
Фото: сообщество «ГБУЗ Псковская городская поликлиника» ВКонтакте
Число россиян с сахарным диабетом увеличилось на 3 миллиона человек за последние 20 лет. Эта проблема наиболее актуальна для всего здравоохранения планеты. Болезнь полностью неизлечима, но добиться устойчивой ремиссии возможно. Для этого важно соблюдать ряд правил и не отклоняться от графика приема препаратов.
Псковская городская поликлиника проводит бесплатные просветительские занятия на тему сахарного диабета. Принять участие в них может любой желающий.
На занятиях рассматриваются основные вопросы:
Занятия проводит врач-эндокринолог Псковской городской поликлиники Елена Литвякова один раз в неделю.
В рамках занятий присутствует диалог с врачом - люди с заболеванием сахарного диабета могут задать интересующие вопросы напрямую доктору.
Справки по телефону: +7(811)229-90-28. Обязательна предварительная запись. Участие бесплатное.