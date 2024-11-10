Общество

В Музее истории псковских железнодорожников прошел день памяти

В Музее истории псковских железнодорожников транспортные полицейские совместно с представителями музея организовали встречу в честь сотрудников органов внутренних дел, отдавших свои жизни при выполнении служебного долга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском линейном отделе МВД России на транспорте.

Фото здесь и далее: Псковский ЛО МВД России на транспорте

Открывая мероприятие, начальник Псковского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Сергей Титов подчеркнул, что сегодня по всей стране отдают дань уважения сотрудникам органов внутренних дел, которые ценой собственной жизни обеспечили безопасность сограждан. Их подвиг навсегда останется в истории, на которой строится настоящее, воспитывается молодое поколение не только сотрудников, но и граждан. Также он рассказал об истории деятельности транспортных полицейских.

Отдельные слова благодарности за профессионализм и самоотверженность прозвучали в адрес семьи старшего оперуполномоченного ОБХСС ЛОВД на станции Пскова капитана милиции Сергея Чекланова, погибшего 24 июля 1991 года при задержании преступника.

В конце встречи сотрудники музея для всех желающих провели ознакомительную экскурсию, где отдельное место заняла экспозиция, посвященная транспортной полиции. Экспонаты, которые представлены на стендах, были переданы музею Псковским ЛО МВД России на транспорте.