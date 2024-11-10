Общество

У псковских курсантов прошла неделя русского языка

В Псковском филиале университета ФСИН России прошла неделя русского языка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Курсанты 1–2 курсов выступали с докладами о диалектах и говорах регионов России, откуда они приехали на обучение в образовательную организацию, проводили интеллектуальные и творческие мероприятия, демонстрируя знания русского языка и его литературных норм.

Тематическая неделя завершилась лекцией о русском языке «Умный язык – умный народ», которую провела заведующий библиотекой филиала Татьяна Больсунова.

«Заглядывайте, как Пушкин встарь, в академический словарь», – призвала она курсантов и отметила роль великого писателя в обогащении русского языка, который на сегодняшний день не только государственный язык Российской Федерации, но и язык межнационального общения.