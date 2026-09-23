Молодым жителям Псковской области предлагают поступить в вузы Росгвардии

Отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего образования войск национальной гвардии РФ проводит управление Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Военные институты Росгвардии осуществляют подготовку офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии РФ с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения — пять лет.

Курсанты зачисляются на действительную военную службу, обеспечиваются всеми видами довольствия и проживают на территории института. Ежегодно предоставляются каникулы: две недели зимой и 30 дней летом. Обучение бесплатное.

Отбор проходит в Саратовском военном ордена Жукова Краснознамённом институте войск национальной гвардии Российской Федерации, Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации и Новосибирском военном институте имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8112 73-43-13.