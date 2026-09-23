В Псковской области приставы арестовали автомобиль убийцы и отвели ему десять дней на выплату долга

В Псковской области судебные приставы арестовали автомобиль убийцы, отбывающего наказание, за неуплату 175 тысяч рублей. Должнику дали десять дней на погашение долга, после чего продадут машину на торгах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по региону.

В ноябре 2016 года в Псковской области 34-летний житель Республики Коми во время пьяной ссоры нанес оппоненту один удар, от которого тот упал. Затем злоумышленник обрушил на лежащего еще не менее 23 ударов руками по голове и ребрам. Такие действия привели к переломам грудины и кровоизлияниям. Потерпевший скончался от комбинированного шока и потери крови, а утром соседи нашли его замерзшее тело в снегу у крыльца дома.

Подсудимый пытался оправдать свои действия самообороной и утверждал, что защищался от удара в грудь и захвата за одежду. Однако суд расценил это как защитную тактику. Показания свидетелей и биологическая экспертиза, обнаружившая кровь погибшего на одежде убийцы, опровергли слова подсудимого. В результате суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ, приговорил его к шести годам колонии строгого режима и обязал выплатить вдове 175 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Исполнительный документ о взыскании 175 тысяч рублей поступил в отделение судебных приставов Пушкиногорского, Локнянского и Бежаницкого районов. Приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства, но он не исполнил свои обязательства в срок, который установил закон, поэтому приставы применили к нему штрафную санкцию в виде исполнительского сбора размером более 31 тысячи рублей.

Сотрудники службы получили ответ из ведомства о наличии у должника автомобиля. Пристав сначала вынес запрет на регистрационные действия, а затем арестовал машину. Теперь владелец имеет десять дней на оплату долга. Если деньги не поступят на депозитный счет службы, приставы продадут иномарку с молотка на торгах.