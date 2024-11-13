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Общество

Эксперты поделились секретами ухода за кофемашиной

13.11.2024 13:01|ПсковКомментариев: 0

Кофемашины — довольно сложные устройства, в которых механика, электроника и гидросистемы работают вместе. Ремонт кофемашины может обойтись недешево, особенно если потребуется замена целого модуля. Поэтому регулярный уход и обслуживание позволяют продлить срок её службы и избежать лишних расходов. Поэтому регулярное обслуживание — залог долгой службы кофемашины. Эксперты Авито Услуг собрали несколько универсальных рекомендаций по уходу, которые подходят для любых моделей и производителей, и помогут продлить срок службы устройства.

 

Чистка кофемашины

Первое и самое важное — регулярная чистка, отмечают специалисты Авито Услуг. Не стоит игнорировать это, потому что загрязнения могут привести к сбоям в работе устройства. Предстоит делать несколько типов чистки:

Декальцинация (удаление накипи) — это обязательно для всех машин. Как часто это делать, зависит от жесткости воды в регионе. При мягкой воде рекомендуется выполнять эту процедуру раз в 4–5 месяцев, а в случае жёсткой воды — ежемесячно. Удобно ориентироваться на счётчик чашек, если он есть в модели: после 200–250 приготовленных порций стоит провести декальцинацию.

Промывка заварочного блока — если блок съемный, его следует промывать раз в 1-2 недели, в зависимости от того, как часто используют машину.

Чистка заварочного блока специальными таблетками — если блок несъемный, обязательно стоит использовать специальные таблетки для чистки.

Чистка капучинатора — его нужно очищать по инструкции. Если модель имеет функцию быстрой промывки, то можно чистить раз в 3-4 дня, а если нет, то стоит уделить внимание этому процессу чаще.

Смазка заварочного блока

Смазка — это залог долговечности движущихся частей заварочного блока. Например, у кофемашин Saeco нужно смазывать детали примерно раз на 500 чашек. У других брендов, таких как Delonghi, тоже важно не забывать о смазке, несмотря на то, что в их инструкциях может не быть указания на необходимость этой процедуры. Если не смазывать, заварочный блок может начать заедать, и в случае с Delonghi особенно часто бывает, что после года интенсивного использования блок начинает клинить или ломаются направляющие.

Правильные зерна и помол

Не стоит использовать слишком старые зерна, особенно темной обжарки, которые уже пересушены. Они могут повреждать кофемолку и заварочный блок. Также нужно избегать зерен с добавками, таких как ароматизаторы или карамель, так как они могут забивать механизмы. Лучше всего использовать зерна средней обжарки и не слишком маслянистые.

Вода

Использовать рекомендуется только фильтрованную или бутилированную воду с минимальной минерализацией. Это поможет избежать накопления известкового налета в трубках и бойлере. Также не стоит оставлять воду в баке на длительное время — если хозяин уезжает на несколько дней, лучше вылить воду. В некоторых моделях кофемашин есть функция «выпуск пара», которая поможет избавиться от лишней воды и предотвратить появление неприятных запахов.

Контейнер для отходов

Очень важно всегда очищать контейнер для отходов, когда пользователь его достает. Машины считают, что контейнер очищен, когда его вынимают, но если не очистить его сразу, это может привести к загрязнению заварочного устройства.

Смена уплотнительных колец

Уплотнительные кольца, или резинки, в заварочном устройстве тоже требуют внимания. Через пару лет активного использования они могут изнашиваться, и их стоит заменить. Это можно сделать самостоятельно, если заварочное устройство съемное, или отнести кофемашину в сервис.

Что делать, если кофемашина начала издавать странные звуки или не варит кофе?

Если кофемашина не варит кофе, а вместо этого просто проливает воду или сбрасывает молотое зерно в контейнер для отходов, то нужно проверить, не забился ли заварочный блок, не требует ли машина чистки или смазки.

Если кофемашина начала «зависать» или заварочный блок не выходит из машины, это может быть более серьезной проблемой. В таких случаях лучше не пытаться решать проблему самостоятельно, а обратиться в сервисный центр. Застрявший заварочный блок может потребовать профессиональной диагностики. Что касается стоимости ремонта, простое техобслуживание, замена насоса обойдется в среднем в 1000–3000 рублей. Если техника не обслуживалась несколько лет, или машине более 3 лет, потребуется замена сальников, декальцинация и очистка кофейных масел, что может стоить 2500-3000 рублей.

«Правильный уход и регулярное обслуживание кофемашины помогут избежать большинства проблем и значительных расходов на ремонт. Не забывайте чистить, смазывать и проверять работу всех компонентов. Если машинка все-таки начала давать сбои, попытайтесь выполнить описанные процедуры самостоятельно, а если это не помогает — стоит обратиться к мастеру», — рекомендуют эксперты Авито Услуг.
Теги: #советы
Источник: Псковская Лента Новостей
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